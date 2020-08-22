 Самолет с Алексеем Навальным прибыл в Берлин | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2020

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Германия

Самолет с Алексеем Навальным прибыл в Берлин

Специальный самолет доставил оппозиционера из Омска, где он был госпитализирован с подозрением на отравление.Вместе с Навальным в Берлин прибыла его супруга Юлия.

Самолет с Алексеем Навальным

В Германию прибыл самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который ранее был госпитализирован в Омске с подозрением на отравление. Лайнер Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании приземлился в берлинском аэропорту Тегель в субботу, 22 августа, в 8.47 - примерно на 20 минут позже рассчитанного времени. Вместе с Навальным в Берлин прибыла его супруга Юлия. Российского политика положат на лечение в берлинскую клинику Charite.

Самолет с Алексеем Навальным вылетел из Омска утром 22 августа по местному времен после многочасовой задержки, поскольку российские власти настаивали на соблюдении летчиками норматива об отдыхе. Решение о транспортировке Навального в Германию было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение. Российские врачи утрои 21 августа объявили Навального нетранспортабельным.

Поначалу главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, утверждал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение не переправлять Навального в Берлин до стабилизации состояния. Однако в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за оппозиционером, заявили, что это не так и бригада врачей из Германии посчитала пациента транспортабельным.

ЕСПЧ удовлетворил ходатайство жены Навального

Соратники Навального передали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запрос с просьбой обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика. Незадолго до транспортировки Навального ЕСПЧ в срочном порядке удовлетворил ходатайство. Кроме того, супруга оппозиционера Юлия направила президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо "с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия".

Ранее в интервью DW кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что готовность лечить оппозиционера подтвердили в берлинской клинике Charite. Там, в частности, оказывали медицинскую помощь издателю российского интернет-СМИ "Медиазона" Петру Верзилову, предположительно отравленному в Москве в 2018 году.

По словам Бизиля, перелет организован на деньги частных лиц. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков уточнил в беседе с DW, что расходы взял на себя бизнесмен Борис Зимин и фонд Зимина.

Возможное отравление Алексея Навального

По данным пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Ярмыш предполагает, что политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) заявила, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

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