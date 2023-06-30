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ЕС не согласовал декларацию по новым правилам для беженцев

Павел Мыльников
11 мин. назад

Венгрия и Польша критикуют новый механизм распределения беженцев между странами Евросоюза. Главы МВД государств ЕС ранее пришли к компромиссу по реформе процедуры предоставления убежища.

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Государствам - членам Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе не удалось выпустить совместную декларацию по обновленной политике предоставления убежища. Венгрия и Польша в пятницу, 30 июня, отказались поддержать документ в текущей формулировке. В частности, Варшава и Будапешт отвергли планируемый механизм солидарности, который предусматривает распределение небольшого числа соискателей убежища между странами - участницами Евросоюза.

Польша настаивала на разъяснении, требуя указать, что "процедура (перераспределения беженцев. - Ред.) остается добровольной", объяснил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Однако другие страны ЕС отвергли такое предложение.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо уже выразил сожаление по поводу заблокированной совместной декларации. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) уверен в соблюдении законодательных норм всеми заинтересованными сторонами. Берлин не слишком обеспокоен ситуацией, поскольку существуют разные способы исполнения договоренностей, объяснил глава германского правительства по окончании саммита в Брюсселе.

Новые правила для беженцев в ЕС

Министры внутренних дел государств Евросоюза в начале июня достигли компромисса по реформе процедуры предоставления убежища и временной защиты. Нововведения предполагают механизм солидарности для стран, которые сталкиваются с притоком мигрантов.

В соответствии с этим механизмом ежегодно между  государствами ЕС можно переселять не менее 30 000 соискателей убежища. Страны, которые не хотят принимать беженцев, вправе выплачивать компенсацию в размере около 20 000 евро за каждого отвергнутого соискателя убежища.

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