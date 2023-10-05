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Самая высокая вершина Евросоюза стала на два метра ниже

Павел Мыльников
5 октября 2023 г.

Высота горы Монблан в Альпах составляет 4805 метра и 59 сантиметров над уровнем моря, следует из сентябрьских замеров. Эксперты допускают влияние погоды на снижение толщины снежной "шапки".

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Гора Монблан во Французских Альпах
Монблан (фото из архива)Фото: PHILIPPE DESMAZESAFP

Самая высокая вершина Евросоюза, гора Монблан на юго-востоке Франции, стала на 2 метра и 22 см ниже за последние два года. Об этом группа исследователей сообщила в четверг, 5 октября. Проведенные в сентябре замеры показывают, что высота горы составляет 4805 метра и 59 сантиметров над уровнем моря. Прежние замеры прошли в 2021 году.

Сокращение толщины снежной "шапки", покрывающей каменистую часть высочайшей вершины Альп, может быть связано с уменьшением объема выпадавших летом осадков, отметил геодезист Жан де Гаре. Однако изучить собранные данные и выдвинуть все теории, объясняющие новый результат замеров, предстоит климатологам, гляциологам и другим ученым, указал эксперт.

Скалистая часть горы находится на уровне 4792 метра над уровнем моря. Покрывающая ее "шапка" из снега и льда меняет свою толщину из года в год. С 2001 года исследователи проводят аналогичные замеры каждые два года, в этом году они впервые воспользовались беспилотным летательным аппаратом. Тем самым ученые рассчитывают получить информацию о последствиях изменения климата для Альп.

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