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Румыния не выдала визы делегатам РФ для сессии ПА ОБСЕ

Кирилл Шестаков
15 июня 2024 г.

По словам российского сенатора, Румыния не одобрила визы ни одному из членов делегации в связи с войной РФ в Украине.

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Митинг в поддержку Украины во время заседания ПА ОБСЕ в Вене в феврале 2023 года
Митинг в поддержку Украины во время заседания ПА ОБСЕ в Вене (архив)Фото: Tobias Steinmaurer/APA/picturedesk.com/picture alliance

Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Об этом заявил в пятницу, 14 июня, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

По словам Карасина, в адрес РФ поступила "нота МИД Румынии", в которой говорится, что в связи с российской агрессией против Украины "ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешён въезд в страну".

Российская делегация не участвовала в нескольких сессиях ассамблеи

Делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ - осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, сообщало издание "РБК" со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах соответственно российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.

ПА ОБСЕ признала Россию государством - спонсором терроризма

Парламентская ассамблея ОБСЕ в июле 2023 года приняла декларацию, в которой назвала Россию государством - спонсором терроризма на том основании, что РФ финансировала ЧВК "Вагнер", признанную террористической организацией.

На заседании ПА ОБСЕ в феврале 2023 года российская делегация подверглась шквалу критики. "Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии", - заявила председатель ассамблеи Маргарета Седерфельт. Она также раскритиковала российских коллег за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.

 

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