"Руководство" ЗАЭС заявило о сбитии нового БПЛА над станцией

По данным назначенного оккупационными властями "представительства Запорожской АЭС", обломки сбитого беспилотника упали на купол того же шестого энергоблока, куда, как подтвердило МАГАТЭ, был прилет дрона накануне.

Обломки дрона упали на кровлю шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявили в понедельник, 8 апреля, представители "администрации станции", назначенной оккупационными властями. Как и прежде, они обвинили в атаке Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока", - цитирует агентство "Интерфакс" сообщение "руководства" ЗАЭС. Отмечается, что угроз "нарушения пределов безопасности" на атомной станции не зафиксировано.

На момент публикации МАГАТЭ пока не комментировали новый инцидент на ЗАЭС. Российские военные захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Это стратегический объект многократно подвергался обстрелам.

МАГАТЭ подтвердило взрыв беспилотника на территории ЗАЭС

Взрыв дрона на территории Запорожской атомной электростанции впервые с ноября 2022 года повредил защитную оболочку главного ядерного реактора станции. Об этом в накануне сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X. По его словам, произошло по меньшей мере 3 попадания в защитную оболочку реактора. Он также отметил, что инцидент стал "серьезной эскалацией угроз ядерной безопасности" на ЗАЭС. "Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - заявил он.

После взрыва дрона на территории ЗАЭС "руководство" станции обвинило в атаке на купол 6-го энергоблока ВСУ. По его сведениям, "критических повреждений и пострадавших нет", а дронов якобы было несколько: один аппарат рухнул в районе столовой и повредил грузовик, доставлявший продукты, а другой БПЛА упал возле грузового порта. По версии "руководства" ЗАЭС, за 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход.

В ответ на это представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов возложил ответственность за инцидент на российские войска, назвав удар беспилотника "имитационным".

Министр Галущенко: "Ядерный инцидент" реален

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 6 апреля в интервью корреспонденту DW на вопрос о том, может ли ситуация с безопасностью на ЗАЭС привести к "ядерным инцидентам", ответил: "Абсолютно". "Сколько еще блэкаутов (до ядерного инцидента. - Ред.) нам предстоит ждать? Девять? Десять? Пятнадцать? Двадцать? То, когда произойдет этот несчастный случай, - это только вопрос времени", - заявил он.

МАГАТЭ уже предупреждало о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

Из-за обстрелов территории Запорожской АЭС существует "вполне реальная опасность" возникновения ядерной катастрофы, заявил глава МАГАТЭ Гросси в начале августа 2022 года. "Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отметил он.

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