РПЦ наказала почти 60 священников за антивоенную позицию

С начала войны России против Украины в феврале 2022 года 59 священников подверглись репрессиям со стороны Русской православной церкви (РПЦ) и силовиков за антивоенную позицию, сообщила газета "Новая Газета. Европа" в пятницу, 17 мая. По сведениям издания, пострадали священники, служившие в России и заграничных епархиях, зависимых от Московского патриархата. В 47 случаях репрессиям подверглись российские священники, в остальных 12 случаях дело касалось зарубежных церквей, "подведомственных" РПЦ, отмечает газета.

С лишением сана, запретом в служении и другими наказаниями со стороны церкви столкнулись шесть служителей Литовской православной церкви, три - Белорусской православной церкви, а также священники РПЦ в Испании, Казахстане и Израиле. В России наказания приходят как от церковных властей (лишение сана, запрет в служении, принудительный вывод за штат), так и от государства (штрафы за "дискредитацию" армии, тюремные сроки, депортация).

Как отмечает "Новая Газета. Европа", церковь преследует священников-"оппозиционеров" почти так же часто, как государство: в России в 18 из 47 случаев священники столкнулись с преследованиями со стороны РПЦ, в 23 - со стороны правоохранительных органов и еще в шести случаях - с репрессиями с обеих сторон.

Из всех христианских церквей наказания налагает лишь РПЦ

Среди всех представленных в России христианских церквей и течений лишь РПЦ наказывает своих служителей за антивоенную позицию. В 19 из задокументированных случаев священники прочих христианских церквей (католики, протестанты и представители "альтернативных" православных церквей - Апостольской православной церкви, Российской православной церкви и других) столкнулись с репрессиями со стороны правоохранительных органов, но не со стороны духовенства.

Замена слова "победа" на слово "мир" в молитве "О святой Руси" стало основанием для лишения сана московского священника Иоанна Коваля. Священник Владимир Королев освобожден от должности настоятеля Казанского храма в Туле и выведен за штат после отказа собирать средства на войну в Украине. Священник из Татарстана Глеб Кривошеин признан виновным и оштрафован за "дискредитацию" армии. Основанием для такого решения послужило подписание иереем в первые дни войны Обращения священнослужителей РПЦ с призывом к примирению.

РПЦ использует разнообразные инструменты для воздействия на священников - "профилактические беседы", временное отстранение или увольнение с занимаемых административных должностей. В то же время по отношению к антивоенным "оппозиционерам" церковь прибегает к крайним мерам - запрету в служении или даже лишению сана. Это самое суровое наказание духовного лица, применяющееся лишь в исключительных случаях.