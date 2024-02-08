  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

"Новая газета": Лишение сана Уминского утвердил патриарх РПЦ

Александра Иванова
8 февраля 2024 г.

Бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах Алексея Уминского лишили сана по обвинению в отказе читать молитву "О святой Руси".

https://p.dw.com/p/4cBt3
Священник Алексей Уминский и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов (фото из архива)
Бывший настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах Алексей Уминский (слева) и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов (фото из архива)Фото: picture alliance / Picvario

Глава РПЦ МП патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы от 13 января 2024 года об извержении из сана бывшего настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского. Об этом сообщает в четверг, 8 февраля, "Новая газета" со ссылкой на источник.

Решение лишить Уминского сана церковный суд обосновал Правилом 25-м Святых Апостолов. Его сочли виновным в "отказе от исполнения патриаршего благословения читать молитву о cвятой Руси за божественной литургией".

Сам Уминский не пришел ни на одно из трех заседаний суда, где рассматривался вопрос о лишении его сана. По правилам церковного суда, на третьем заседании может быть вынесено решение в отсутствие обвиняемого.

Запрет РПЦ на служение Уминского

В начале 2024 года РПЦ ввела запрет на служение Алексея Уминского и сняла его с настоятельства в храме Живоначальной Троицы в Хохлах до окончания рассмотрения дела в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете. На место настоятеля был назначен протоиерей Андрей Ткачев, поддерживающий вторжение российских войск в Украину.

В ноябре 2023 года Алексей Уминский дал интервью журналисту Алексею Венедиктову. В этой беседе священник подчеркнул, что "война не делает никого лучше". Православным, не желающим молиться "за победу и поддержку СВО (войны РФ против Украины - Ред.)", Уминский посоветовал искать священников, которые "больше молятся о мире, нежели о победе".

Деятельность Алексея Уминского

В январе 2024 года Лида Мониава - учредитель фонда "Дом c маяком", занимающегося поддержкой тяжело и неизлечимо больных детей, рассказала DW о многолетней поддержке, которую отец Алексей оказывает этому фонду.

В свою  очередь одна из прихожанок храма, где служил Алексей Уминский, журналистка Зоя Светова подчеркнула в беседе с DW, что считает его "истинно верующим человеком", "миссионером", "одним из редких священников, которые привлекают людей тем, что служат настоящему христианству, - тому, что описано в Евангелии, а не тому, что насаждается сейчас".

Смотрите также:

Патриарх всея войны: РПЦ теряет популярность в Молдове

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сообщение "Новой газеты" об утверждении патриархом РПЦ Кириллом решения о лишении сана протоиереяАлексея Уминского

Патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана протоиерея Алексея Уминского
novayagazeta.ru