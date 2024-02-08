"Новая газета": Лишение сана Уминского утвердил патриарх РПЦ

Бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах Алексея Уминского лишили сана по обвинению в отказе читать молитву "О святой Руси".

Глава РПЦ МП патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы от 13 января 2024 года об извержении из сана бывшего настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского. Об этом сообщает в четверг, 8 февраля, "Новая газета" со ссылкой на источник.

Решение лишить Уминского сана церковный суд обосновал Правилом 25-м Святых Апостолов. Его сочли виновным в "отказе от исполнения патриаршего благословения читать молитву о cвятой Руси за божественной литургией".

Сам Уминский не пришел ни на одно из трех заседаний суда, где рассматривался вопрос о лишении его сана. По правилам церковного суда, на третьем заседании может быть вынесено решение в отсутствие обвиняемого.

Запрет РПЦ на служение Уминского

В начале 2024 года РПЦ ввела запрет на служение Алексея Уминского и сняла его с настоятельства в храме Живоначальной Троицы в Хохлах до окончания рассмотрения дела в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете. На место настоятеля был назначен протоиерей Андрей Ткачев, поддерживающий вторжение российских войск в Украину.

В ноябре 2023 года Алексей Уминский дал интервью журналисту Алексею Венедиктову. В этой беседе священник подчеркнул, что "война не делает никого лучше". Православным, не желающим молиться "за победу и поддержку СВО (войны РФ против Украины - Ред.)", Уминский посоветовал искать священников, которые "больше молятся о мире, нежели о победе".

Деятельность Алексея Уминского

В январе 2024 года Лида Мониава - учредитель фонда "Дом c маяком", занимающегося поддержкой тяжело и неизлечимо больных детей, рассказала DW о многолетней поддержке, которую отец Алексей оказывает этому фонду.

В свою очередь одна из прихожанок храма, где служил Алексей Уминский, журналистка Зоя Светова подчеркнула в беседе с DW, что считает его "истинно верующим человеком", "миссионером", "одним из редких священников, которые привлекают людей тем, что служат настоящему христианству, - тому, что описано в Евангелии, а не тому, что насаждается сейчас".

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