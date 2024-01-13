Церковный суд Москвы лишил сана протоиерея Алексея Уминского

Настоятель московского храма Троицы в Хохлах Алексей Уминский, не поддерживающий войну в Украине, был лишен сана по решению епархиального суда Москвы. Вердикт суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Епархиальный суд Москвы постановил лишить сана бывшего настоятеля московского храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского. Об этом решении в субботу, 13 января, сообщила в Telegram-канале "Новая газета" .

"Признать, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов отец Алексей Уминский подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) - отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о cвятой Руси за божественной литургией", - цитирует газета вердикт церковного суда.

Алексей Уминский не пришел на заседание суда

Алексей Уминский не пришел на заседание суда, принявшего вердикт о лишении священника сана. Два предыдущих заседания настоятель московского храма Троицы в Хохлах тоже не посетил. По правилам церковного суда, на третьем заседании может быть вынесено решение в отсутствие обвиняемого.

Секретарь суда Александр Миронов в комментарии "Новой газете" заявил, что "пока суд не завершен". Издание предполагает, что тем самым он имел в виду, что решение еще не утверждено патриархом Кириллом.

"Медуза" попыталась поговорить с Алексеем Уминским, однако он отказался от разговора, сказав, что его "принципиальная позиция - не давать никаких комментариев".

РПЦ ввела запрет на служение Уминского в начале года

В начале 2024 года РПЦ ввела запрет на служение Уминского и сняла его с настоятельства в храме Троицы в Хохлах до окончания рассмотрения дела протоиерея в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете. На место настоятеля был назначен протоиерей Андрей Ткачев, поддерживающий вторжение российских войск в Украину.

Ряд российских СМИ связал гонения РПЦ на Уминского с его интервью журналисту Алексею Венедиктову в ноябре 2023 года, где священнослужитель заявил, что "война не делает никого лучше". Православным, не желающим молиться "за победу и поддержку СВО (войны РФ против Украины - Ред.), Уминский посоветовал искать священников, которые "больше молятся о мире, нежели о победе".

Смотрите также:

Патриарх всея войны: РПЦ теряет популярность в Молдове To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video