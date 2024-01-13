Богослов Кураев считает лицемерной молитву о святой Руси

Богослов Андрей Кураев, бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ), считает, что лишение церковным судом сана протоиерея бывшего настоятеля московского храма Троицы в Хохлах Алексея Уминского было ожидаемым, однако неожиданной для него оказалось спешка, с которой разворачивалась история вокруг священника. Об этом Кураев сказал в беседе с DW в субботу, 13 января.

"С одной стороны, это ожидаемо, - отметил богослов. - Отец Алексей, когда принял решение не откликаться на вызовы в церковный суд, понимал, что этим все кончится. Неожиданным было то, насколько быстро патриарх решил это дело провести, вызвав буквально со дня на день". Для сравнения Андрей Кураев указал, что лишение сана его самого растянулось на несколько месяцев: "А здесь была такая вот удивительная спешка".

Причину этого он видит, по его словам, в "капризной истерике патриарха" Кирилла, в его стремлении "добить немедленно" неугодного протоиерея Уминского, отказавшегося читать молитву о cвятой Руси. "Иначе это не объяснимо", - полагает Кураев.

По мнению бывшего протодиакона, решение церковного суда оспаривать можно, но бессмысленно, поскольку церковные каноны были написаны правящими кругами церкви "для собственного удобства". "Это все равно, что оспаривать те или иные решения в Советском Союзе, не отменяя 6-й статьи Конституции СССР о правящей и руководящей роли КПСС в стране."

Кураев: молитва о святой Руси - лицемерная

Главный недостаток молитвы, которую отказался читать отец Алексей, Андрей Кураев видит в том, что она "очень партийная и лицемерная". По его словам, аналогичная молитва была и во времена войны с Наполеоном, и русско-японской, и Первой мировой войн. Но тогда, говорит богослов, "было вполне понятно, что враг - это не мы", разделение на "мы" и "они" было достаточно четким, "вполне очевидным для тогдашних участников".

"Сегодня патриарх Кирилл, с одной стороны утверждает, что православные украинцы - это его духовные чада, и Украина - его каноническая территория, и в то же время он составляет молитву, которая однозначно благословляет победу и военные действия именно одной стороны. Если бы эта молитва была о защите всех солдат, просто о мире и так далее - то это было бы нормально. А здесь это молитва об определенном контингенте воинском и о том, чтобы они достигли именно военного успеха. В этом лицемерие этой молитвы", - убежден Андрей Кураев.

РПЦ ввела запрет на служение Уминского в начале года

В начале 2024 года РПЦ ввела запрет на служение Уминского и сняла его с настоятельства в храме Троицы в Хохлах до окончания рассмотрения дела протоиерея в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете. На место настоятеля был назначен протоиерей Андрей Ткачев, поддерживающий вторжение российских войск в Украину.

Ряд российских СМИ связал гонения РПЦ на Уминского с его интервью журналисту Алексею Венедиктову в ноябре 2023 года, где скураеввященнослужитель заявил, что "война не делает никого лучше". Православным, не желающим молиться "за победу и поддержку СВО (войны РФ против Украины - Ред.), Уминский посоветовал искать священников, которые "больше молятся о мире, нежели о победе".

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