 Почему немцы любят на Рождество сосиски и картофельный салат (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.12.2020

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По Германии

Почему немцы любят на Рождество сосиски и картофельный салат (фото)

В результатах этого опроса нет ничего сенсационного - лишь подтверждение того, о чем жители Германии знают из личного опыта.

Сосиски и картофельный салат

Мюнхен • Большинство жителей Германии в качестве рождественского ужина предпочитают очень простое классическое блюдо - сосиски и картофельный салат: 27 процентов - по данным опроса, проведенного порталом Mydays в Германии накануне нынешних праздников.

1. Сосиски и картофельный салат

Считается, что это простое блюдо должно напоминать о лишениях и трудностях, которые испытали Дева Мария и Иосиф в ночь, когда младенец Иисус появился на свет. Кроме того, раньше в католической церкви после Дня Святого Мартина (11 ноября) начинался рождественский пост, длившийся до 25 декабря - первого дня празднования Рождества Христова, поэтому вечером накануне в Рождественский сочельник еще действовали ограничения в еде.

Хотя уже более сотни лет назад этот пост перестал быть для католиков обязательным, традиция готовить в рождественский вечер это простое блюдо в Германии сохранилась. Кстати, во многих немецких семьях картофельный салат готовят по своему особому рецепту, передающемуся из поколения в поколение.

2. Рождественское жаркое

Рождественский гусь

Рождественский гусь

Еще один вариант рождественского жаркого - из говядины

Еще один вариант рождественского жаркого - из говядины

На втором месте, согласно результатам опроса, оказалось еще одно традиционное угощение, правда, требующее куда больше времени на приготовление, если делать все дома, а не заказывать заранее с доставкой из ресторанов, как это тоже любят делать. Рождественское жаркое выбрали примерно 10 процентов респондентов.

BdT mit Deutschlandbezug | Raclette

3. Раклет на Рождество

На третьем месте лишь с небольшим отставанием (9 процентов) оказался раклет - швейцарское блюдо и способ совместного времяпрепровождения за столом, давно полюбившиеся немцам.

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    Ну а открывает зимнее праздничное меню немцев фаршированный гусь. Его подают в день Святого Мартина 11 ноября. За ним следует предрождественский пост. И только в первый день Рождества (а вовсе не в Сочельник), то есть 25 декабря, снова на столе появляется долгожданный гусь, начиненный по вкусу. Обычно - яблоками или каштанами.

  • Кнедли

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    Кнедли или клецки

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  • Печеные яблоки

    Немецкая кухня в зимние праздники

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  • Фазан, утка, индюшка

    Немецкая кухня в зимние праздники

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  • Разносолы

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    Девять разносолов

    "Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).

  • Карп

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Карп

    Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.

  • Салат и колбаски

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Салат и колбаски

    Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…

  • Айнтопф

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Айнтопф

    Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).

  • Фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Фондю

    Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.

  • Раклет

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Раклет

    Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.

  • Шоколадное фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Шоколадное фондю

    Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.

  • Пунш

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Пламенный пунш

    Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".

  • После полуночи

    Немецкая кухня в зимние праздники

    После полуночи

    В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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