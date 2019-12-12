Почему немцы любят на Рождество сосиски и картофельный салат (фото)

Мюнхен • Большинство жителей Германии в качестве рождественского ужина предпочитают очень простое классическое блюдо - сосиски и картофельный салат: 27 процентов - по данным опроса, проведенного порталом Mydays в Германии накануне нынешних праздников.

1. Сосиски и картофельный салат

Считается, что это простое блюдо должно напоминать о лишениях и трудностях, которые испытали Дева Мария и Иосиф в ночь, когда младенец Иисус появился на свет. Кроме того, раньше в католической церкви после Дня Святого Мартина (11 ноября) начинался рождественский пост, длившийся до 25 декабря - первого дня празднования Рождества Христова, поэтому вечером накануне в Рождественский сочельник еще действовали ограничения в еде.

Хотя уже более сотни лет назад этот пост перестал быть для католиков обязательным, традиция готовить в рождественский вечер это простое блюдо в Германии сохранилась. Кстати, во многих немецких семьях картофельный салат готовят по своему особому рецепту, передающемуся из поколения в поколение.

2. Рождественское жаркое

Рождественский гусь

Еще один вариант рождественского жаркого - из говядины

На втором месте, согласно результатам опроса, оказалось еще одно традиционное угощение, правда, требующее куда больше времени на приготовление, если делать все дома, а не заказывать заранее с доставкой из ресторанов, как это тоже любят делать. Рождественское жаркое выбрали примерно 10 процентов респондентов.

3. Раклет на Рождество

На третьем месте лишь с небольшим отставанием (9 процентов) оказался раклет - швейцарское блюдо и способ совместного времяпрепровождения за столом, давно полюбившиеся немцам.

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