Почему немцы любят на Рождество сосиски и картофельный салат (фото)

Мюнхен • Большинство жителей Германии в качестве рождественского ужина предпочитают очень простое классическое блюдо - сосиски и картофельный салат: 27 процентов - по данным опроса, проведенного порталом Mydays в Германии накануне нынешних праздников.
1. Сосиски и картофельный салат
Считается, что это простое блюдо должно напоминать о лишениях и трудностях, которые испытали Дева Мария и Иосиф в ночь, когда младенец Иисус появился на свет. Кроме того, раньше в католической церкви после Дня Святого Мартина (11 ноября) начинался рождественский пост, длившийся до 25 декабря - первого дня празднования Рождества Христова, поэтому вечером накануне в Рождественский сочельник еще действовали ограничения в еде.
Хотя уже более сотни лет назад этот пост перестал быть для католиков обязательным, традиция готовить в рождественский вечер это простое блюдо в Германии сохранилась. Кстати, во многих немецких семьях картофельный салат готовят по своему особому рецепту, передающемуся из поколения в поколение.
2. Рождественское жаркое
Рождественский гусь
Еще один вариант рождественского жаркого - из говядины
На втором месте, согласно результатам опроса, оказалось еще одно традиционное угощение, правда, требующее куда больше времени на приготовление, если делать все дома, а не заказывать заранее с доставкой из ресторанов, как это тоже любят делать. Рождественское жаркое выбрали примерно 10 процентов респондентов.
3. Раклет на Рождество
На третьем месте лишь с небольшим отставанием (9 процентов) оказался раклет - швейцарское блюдо и способ совместного времяпрепровождения за столом, давно полюбившиеся немцам.
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Пирог волхвов
В Европе начиная с XVI века в День трех святых королей (также праздник Богоявления) 6 января пекут "пирог волхвов" (Dreikönigskuchen). Рецептов приготовления праздничного пирога существует множество. В Германии его выпекают из сдобного теста с изюмом и сюрпризом - монеткой, бобом или фигуркой, которые символизируют дары. "Раскусивший" сюрприз счастливчик становится одним из королей праздника.
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Гусь фаршированный
Ну а открывает зимнее праздничное меню немцев фаршированный гусь. Его подают в день Святого Мартина 11 ноября. За ним следует предрождественский пост. И только в первый день Рождества (а вовсе не в Сочельник), то есть 25 декабря, снова на столе появляется долгожданный гусь, начиненный по вкусу. Обычно - яблоками или каштанами.
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Кнедли или клецки
Их обязательно подают к запеченной в праздник Рождества птице. И чаще всего это кнедли (Knödeln) из картофеля. Традиционно кнедли подавали зимой еще в дохристианскую эпоху, где это блюдо посвящали мифической Перхте (своего рода Бабе-яге древних германцев), навещавшей примерных и менее примерных жителей страны в святочные недели. Сегодня это излюбленный гарнир.
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Печеные яблоки
Без аромата печеных яблок Рождество просто не наступит! Их также подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира. Яблоки можно запечь просто так или начинить марципаном, миндалем и полить медом.
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Фазан, утка, индейка
Впрочем, вовсе не обязательно готовить целого гуся. В списке фаворитов праздничного застолья он, согласно опросам, занимает лишь второе место. Нередко вместо гуся запекают утку, фазана или молодую индюшку. И подают традиционно - с "тройным" гарниром: с кнедлями, печеными яблоками и краснокочанной капустой, тушеной с вином, корицей и анисом.
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Девять разносолов
"Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).
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Карп
Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.
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Салат и колбаски
Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…
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Айнтопф
Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).
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Немецкая кухня в зимние праздники
Фондю
Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Раклет
Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.
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Шоколадное фондю
Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.
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Немецкая кухня в зимние праздники
Пламенный пунш
Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".
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Немецкая кухня в зимние праздники
После полуночи
В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре.
Автор: Инга Ваннер