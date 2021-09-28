Рост цен на газ: что Кремлю хорошо, то европейцам дорого

Цены на газ в Европе продолжают расти, превысив исторический макисмум. Кто этому рад, знает карикатурист Сергей Елкин.
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