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СКР обвинил в "оправдании терроризма" журналистку Кеворкову

Ольга Лебедева
6 мая 2024 г.

Надежде Кеворковой после задержания предъявили обвинение в связи с постами о "Талибане". Мера пресечения будет определена 7 мая.

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Российские газеты
Надежда Кеворкова среди прочих писала для "Новой газеты"Фото: Dmitry Feoktistov/ITAR-TASS/IMAGO

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в "оправдании терроризма" российской журналистке Надежде Кеворковой. Она задержана и отправлена в изолятор временного содержания, сообщил в понедельник, 6 мая, ТАСС со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

Посты о "Талибане"

По этим данным, обвинение связано с постом Кеворковой о запрещенном в РФ радикальном исламистском движении "Талибан". О содержании этого поста не сообщается. Ахильгов также сообщил, что мера пресечения будет определена 7 мая.

В Telegram Ахильгов написал, что речь идет об опубликованном в 2018 году посте Кеворковой после убийства журналиста и ее друга Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике. Журналистка разместила в Telegram написанный им в 2010 году текст о нападении на Нальчик. Кроме того, обвинение связано с постом Кеворковой от 2021 года, в котором якобы оправдывается деятельность "Талибана", отметил Ахильгов, не приведя подробностей. 

Сын Кеворковой, журналист Василий Полонский в свою очередь выразил уверенность, что она ни в чем не виновна, и подчеркнул, что она является журналисткой. РИА "Новости" со ссылкой на адвоката пишет, что Кеворкова свою вину не признает.

Среди прочего, Надежда Кеворкова являлась автором "Независимой газеты", "Новой газеты", телеканала Russia Today, журнала "Русский Newsweek", "Радио Свобода" и "Кавказского узла".

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