В РФ хотят исключить "Талибан" из списка террористов

Министерство иностранных дел РФ совместно с Минюстом и другими профильными ведомствами "прорабатывает вопрос" снятия с радикального исламистского движения "Талибан" статуса террористической организации. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление МИД. "Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны", - отметило ведомство.

Ранее в тот же день специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в разговоре с агентством ТАСС сообщил, что делегация движения "Талибан" приглашена на форум "Россия - Исламский мир: KazanForum", который пройдет в Казани с 14 по 19 мая. По его словам, Россия сотрудничает с правительством талибов в Афганистане по теме антитеррористических действий "на регулярной основе".

Движение "Талибан" и его статус в РФ

Движение "Талибан" было признано в России террористической организацией, а его деятельность запрещена в РФ в 2003 году - после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. В то же время Москва поддерживает контакты с талибами в течение многих лет. В марте 2022 года Россия аккредитовала первого дипломата правительства Афганистана, после того как власть в этой центральноазиатской стране перешла под контроль "Талибана".

Спецпредставитель президента Кабулов ранее заявлял, что исключение талибов из списка террористов в России возможно только после того, как это произойдет на уровне СБ ООН. А для этого, по его словам, талибы должны показать, что ведут себя "цивилизованно".

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