Российским пациентам не хватает препарата для терапии ВИЧ

Объем закупок дорогостоящего препарата для АРВТ снизился в этом году на 56%. Жители 12 регионов России уже столкнулись с дефицитом.

В России возник дефицит препарата "Эвиплера", широко применяемого в антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает общественное движение "Пациентский контроль" .

"С начала года на сайт Pereboi.ru к нам поступили сообщения из 12 регионов о нехватке "Эвиплеры" (рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин). По информации от пациентов и активистов, наиболее сложная ситуация сложилась в Тверской области, Республике Коми и Республике Крым", - передает движение.

Кто-то из пациентов вынужденно перешел на другие препараты. Другим врачи выдали месячный запас "Эвиплеры" и предупредили, что в дальнейшем схему лечения, вероятно, придется менять.

В чем причины дефицита?

Некоторым респондентам "Пациентского контроля" медики сказали, что нехватка "Эвиплеры" - последствие санкций против России за военное вторжение в Украину, и лекарство якобы больше не появится на российском рынке. Движение настаивает, что в действительности дефицит обусловлен недостаточным объемом закупок. Это, в свою очередь, может быть вызвано высокой стоимостью "Эвиплеры".

"На обращение "Коалиции по готовности к лечению" в "Джонсон&Джонсон" с требованием снизить цену на препарат был получен ответ, в котором фармкомпания подтверждает, что объемы закупок сильно снижены, и что в 2022 году заявка, собранная от регионов РФ, удовлетворена лишь на 31 процент. "Объем закупок "Эвиплеры" в 2022 году снизился на 56% в сравнении с 2021 годом", - пишет "Пациентский контроль".

В движении отметили, что, как следует из данных на сайте госзакупок, регионы планировали приобрести недостающее количество "Эвиплеры" самостоятельно, но из-за дороговизны препарата не смогли это сделать. "Пациентский контроль" готовит запрос в Минздрав. Ранее, как сообщает движение, похожие проблемы возникли у людей, принимающих долутегравир - средство, также используемое в антиретровирусной терапии. Власти обеспечили этим лекарством лишь 44% пациентов.

Заболеваемость ВИЧ в России прогрессирует: по оценкам Роспотребнадзора, к концу 2021 года инфицированы были порядка 1,5 млн россиян.

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