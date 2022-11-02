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ЗдоровьеРоссия

Роспотребнадзор: У 1,5 млн россиян положительный тест на ВИЧ

Анна Мельникова
1 ч. назад

По оценке Роспотребнадзора, на конец 2021 года ВИЧ-инфицированы были более полутора миллионов жителей России. Эксперт прогнозирует, что к 2030 году будет около двух миллионов заболевших.

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До полутора миллионов россиян являются носителями вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), и это число продолжает расти. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщило государственное агентство ТАСС, ссылаясь на главу СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

"В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 млн граждан у нас инфицированы, это 1% населения. <...> Это очень серьезная проблема", - цитирует ТАСС выступление эксперта на Второй интернет-конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения". Он предположил, что с 2020 по 2030 год у россиян выявят еще 660 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ.

СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора последний раз публиковал подробные данные о ВИЧ в России по состоянию на конец 2021 года. На тот момент число ВИЧ-инфицированных превышало 1,1 млн человек. За все время наблюдений - с 1987 года - Роспотребнадзору к 31 декабря было известно более 1,5 млн заболевших ВИЧ, из которых около 400 тысяч умерли. 

Завышены ли цифры Роспотребнадзора?

Представитель Минздрава Алексей Мазус заявил государственному агентству "Интерфакс", что ведомство насчитало в 2021 году 851 754 человека, живущих с ВИЧ, а цифры, озвученные Вадимом Покровским, "носят технический, оценочный характер". По словам Мазуса, заболеваемость ВИЧ в России снижается.

Директор фонда "СПИД.Центр" Сергей Абдурахманов полагает, что такая разница в показателях возникает из-за особенностей подсчета. "Минздрав включает в статистику только людей, которые после получения диагноза обратились в центр СПИДа и встали на учет, а Роспотребнадзор, в структуре которого находится возглавляемый Покровским Федеральный центр СПИДа, - вообще всех, кто получил положительный тест на ВИЧ. Далеко не все из этих людей затем обращаются в медучреждения, поэтому цифры Роспотребнадзора ближе к реальному числу людей, живущих с ВИЧ", - отметил Абдурахманов, отвечая на вопрос дискуссионного проекта "Сноб".

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