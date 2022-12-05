Российский солдат признал свою вину - на сцене в Гамбурге

На сцене гамбургского театра Thalia в прошедшие выходные, 3-4 ноября, состоялась премьера новой постановки Кирилла Серебренникова . На этот раз мастера вдохновил "Вий" Николая Васильевича Гоголя. Над идеей и текстом российский режиссер работал совместно с украинским драматургом Богданом Панкрухиным.

Как отмечают немецкие критики, действие началось задолго до входа в зрительный зал: перед зданием театра на улице Гаусштрассе выстроилась небольшая группа протестующих с лозунгами и украинскими флагами - они требовали убрать с немецкой сцены российскую пропаганду.

"В то время как некоторые посетители задаются вопросом, является ли протест частью пьесы (это не так), разговор в фойе перед спектаклем вращается вокруг очевидного парадокса: обвинения направлены против российского оперного, кино- и театрального режиссера, который, однако, стал одной из самых выдающихся фигур культурного сопротивления Кремлю еще до войны, - отмечает Майке Шиллер (Maike Schiller) на страницах гамбургской газеты Hamburger Abendblatt. - В отличие от дирижера Валерия Гергиева или певицы Анны Нетребко, Серебренников никогда не был фаворитом путинского режима. Наоборот".

Возможно, протестующих смутил тот факт, что находившийся долгие месяцы под домашним арестом и не имевший возможности выехать из России Серебренников вдруг покинул страну практически сразу после начала военных действий РФ в Украине, предполагает Тиль Бриглеб (Till Briegleb) из газеты Süddeutsche Zeitung. По мнению журналиста, однако, ничто в постановке режиссера не выдает в нем "хорошо замаскированного пропагандиста", который "водит за нос западную культурную публику". Театральный критик сообщает в своей статье также о том, что в адрес труппы в период работы над спектаклем неоднократно поступали письма с угрозами.

Премьера "Вия" в Гамбурге. Как это было

Однако премьера состоялась. Действие происходит в наше время - в ходе войны на территории Украины. В постановке используются документальные фотографии и видео. "Играют немцы, русские и украинцы, которые говорят со сцены по-немецки, а также по-английски, по-русски и по-украински, - пишет Керстин Хольм (Kerstin Holm) на страницах газеты Frankfurter Allgemeine. - Декорации Серебренникова (совместно с Еленой Булочниковой) переносят нас в подземный мир бомбоубежища или пыточного подвала. В темноте четверо мужчин, подсвеченные экранам своих сотовых телефонов, танцуют <...> хореография сопровождается звуками дыхания, человеческим стоном, воем сирены и наполненными ненавистью проклятиями".

В гробу - российские пленный солдат (Филипп Авдеев) Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Братьев играют (слева направо) Йоханнес Хегеман, Паскаль Хоудус и Александр Яценко Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Актер Филипп Авдеев играет российского солдата, которого удерживают в плену трое братьев-украинцев. В конце спектакля он признается, что убивал и что виновен в совершении страшных преступлений...

А где же Вий? Он предстает в образе не то хозяина ночного клуба, не то конферансье, не то сатаны-искусителя, рассказывающего ужасные вещи, требующего от зрителей при этом быть счастливыми и любить войну. "Мы проработали сотни репортажей, посмотрели документальные фильмы и видео о войне, - отмечает Кирилл Серебренников. - В нашем спектакле Вий - это война: бездушное чудовище с закрытыми глазами. Оно лишает людей их личности и их будущего. Вместе мы пытаемся понять и рассказать историю этой катастрофы".

Аплодисментов не было

Еще до того, как зрители могли бы начать хлопать, раздается объявление: "Мы просим из уважения ко всем людям, страдающим от этой войны, не аплодировать". Ансамбль на поклоны после спектакля не выходит.

"Удивительно, насколько опустошенным и беспомощным чувствует себя тот, кого лишили возможности аплодировать в конце, - пишет критик Майке Шиллер. - Зрители молча покидают театр. Решений спектакль не предлагает, ускользая при этом от необходимости быть оцененным как "успешный" или "неудачный". Он абсолютно последователен в своей противоречивости и безысходности. "Война быстро лишает людей человечности, - пишет Серебренников, - и ни одна культура не сможет предотвратить самые страшные преступления".

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