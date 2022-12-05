  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
На коленях - Филипп Авдеев, российский пленный солдат. Сзади него - немецкий актер Бернд Граверт, Вий
На коленях - Филипп Авдеев, российский пленный солдат. Сзади него - немецкий актер Бернд Граверт, Вий Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance
КультураГермания

Российский солдат признал свою вину - на сцене в Гамбурге

Артем Иванов
2 ч. назад

В спектакле "Вий" Кирилла Серебренникова российский солдат признается: он убивал и виновен в страшных преступлениях.

https://p.dw.com/p/4KV4L

На сцене гамбургского театра Thalia в прошедшие выходные, 3-4 ноября, состоялась премьера новой постановки Кирилла Серебренникова. На этот раз мастера вдохновил "Вий" Николая Васильевича Гоголя. Над идеей и текстом российский режиссер работал совместно с украинским драматургом Богданом Панкрухиным.

Как отмечают немецкие критики, действие началось задолго до входа в зрительный зал: перед зданием театра на улице Гаусштрассе выстроилась небольшая группа протестующих с лозунгами и украинскими флагами - они требовали убрать с немецкой сцены российскую пропаганду.

"В то время как некоторые посетители задаются вопросом, является ли протест частью пьесы (это не так), разговор в фойе перед спектаклем вращается вокруг очевидного парадокса: обвинения направлены против российского оперного, кино- и театрального режиссера, который, однако, стал одной из самых выдающихся фигур культурного сопротивления Кремлю еще до войны, - отмечает Майке Шиллер (Maike Schiller) на страницах гамбургской газеты Hamburger Abendblatt. - В отличие от дирижера Валерия Гергиева или певицы Анны Нетребко, Серебренников никогда не был фаворитом путинского режима. Наоборот".

Возможно, протестующих смутил тот факт, что находившийся долгие месяцы под домашним арестом и не имевший возможности выехать из России Серебренников вдруг покинул страну практически сразу после начала военных действий РФ в Украине, предполагает Тиль Бриглеб (Till Briegleb) из газеты Süddeutsche Zeitung. По мнению журналиста, однако, ничто в постановке режиссера не выдает в нем "хорошо замаскированного пропагандиста", который "водит за нос западную культурную публику". Театральный критик сообщает в своей статье также о том, что в адрес труппы в период работы над спектаклем неоднократно поступали письма с угрозами.

Премьера "Вия" в Гамбурге. Как это было 

Однако премьера состоялась. Действие происходит в наше время - в ходе войны на территории Украины. В постановке используются документальные фотографии и видео. "Играют немцы, русские и украинцы, которые говорят со сцены по-немецки, а также по-английски, по-русски и по-украински, - пишет Керстин Хольм (Kerstin Holm) на страницах газеты Frankfurter Allgemeine. - Декорации Серебренникова (совместно с Еленой Булочниковой) переносят нас в подземный мир бомбоубежища или пыточного подвала. В темноте четверо мужчин, подсвеченные экранам своих сотовых телефонов, танцуют <...> хореография сопровождается звуками дыхания, человеческим стоном, воем сирены и наполненными ненавистью проклятиями". 

В гробу - российские пленный солдат (Филипп Авдеев)
В гробу - российские пленный солдат (Филипп Авдеев)Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance
Братьев играют (слева направо) Йоханнес Хегеман, Паскаль Хоудус и Александр Яценко
Братьев играют (слева направо) Йоханнес Хегеман, Паскаль Хоудус и Александр ЯценкоФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Актер Филипп Авдеев играет российского солдата, которого удерживают в плену трое братьев-украинцев. В конце спектакля он признается, что убивал и что виновен в совершении страшных преступлений...

А где же Вий? Он предстает в образе не то хозяина ночного клуба, не то конферансье, не то сатаны-искусителя, рассказывающего ужасные вещи, требующего от зрителей при этом быть счастливыми и любить войну. "Мы проработали сотни репортажей, посмотрели документальные фильмы и видео о войне, - отмечает Кирилл Серебренников. - В нашем спектакле Вий - это война: бездушное чудовище с закрытыми глазами. Оно лишает людей их личности и их будущего. Вместе мы пытаемся понять и рассказать историю этой катастрофы". 

Аплодисментов не было

Еще до того, как зрители могли бы начать хлопать, раздается объявление: "Мы просим из уважения ко всем людям, страдающим от этой войны, не аплодировать". Ансамбль на поклоны после спектакля не выходит.

"Удивительно, насколько опустошенным и беспомощным чувствует себя тот, кого лишили возможности аплодировать в конце, - пишет критик Майке Шиллер. - Зрители молча покидают театр. Решений спектакль не предлагает, ускользая при этом от необходимости быть оцененным как "успешный" или "неудачный". Он абсолютно последователен в своей противоречивости и безысходности. "Война быстро лишает людей человечности, - пишет Серебренников, - и ни одна культура не сможет предотвратить самые страшные преступления".

Смотрите также:

Новая постановка Кирилла Серебренникова в Германии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кирилл Серебренников

Российско-украинский "Вий" в Гамбурге - новый спектакль Кирилла Серебренникова

Российско-украинский "Вий" в Гамбурге - новый спектакль Кирилла Серебренникова

Премьера спектакля "Вий" состоится в гамбургском театре Thalia в субботу 3 декабря. Над идеей и текстом совместно работали российский режиссер Кирилл Серебренников и украинский драматург Богдан Панкрухин.
Культура2 декабря 2022 г.
На репетиции в Гамбурге. Справа - Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников в Германии: "Считаю контрпродуктивным играть в жертву"

Кирилл Серебренников в Германии: "Считаю контрпродуктивным играть в жертву"

В интервью DW российский режиссер Кирилл Серебренников рассказывает, как оказался за пределами России, рассуждает о ковиде как испытании и о значении цифровых технологий.
Культура21 января 2022 г.
Российский режиссер Кирилл Серебренников и художественный руководитель театра Thalia Йоахим Люкс в Гамбурге

Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге "Черного монаха"

Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге "Черного монаха"

Режиссер Кирилл Серебренников начинает в Гамбурге репетиции спектакля "Черный монах" по одноименной повести Чехова, сообщили в театре Thalia. Премьера ожидается 22 января.
Театр10 января 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц намерен сделать ФРГ гарантом европейской безопасности

Политика55 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тумсо Абдурахманов, фото из архива

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Политика56 мин. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Политика3 ч. назад60:01 мин.
"Президент РФ Владимир Путин" с бочкой нефти смотрит вдаль - в ту сторону, куда указывает стоящая рядом табличка с надписью "Запад". Карикатура DW

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Экономика и бизнес5 ч. назад
Девушка с флажком на Красной площади

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Политика8 ч. назад
Силуэт человека в шляпе

Шпионы на улицах Бонна

Шпионы на улицах Бонна

Культура10 ч. назад
Осенний лес

Почему в Германии так любят березки

Почему в Германии так любят березки

Туризм9 ч. назад
На главную страницу