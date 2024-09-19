Снаряд РФ попал в дом престарелых в Сумах: одна погибшая

В результате попадания российского снаряда по дому престарелых в Сумах погибла 78-летняя женщина. Ранения получили по меньшей мере 13 человек, сообщают местные власти.

Российский снаряд попал в гериатрический пансионат (дом престарелых) в Сумах, сообщает в четверг, 19 сентября, украинское издание "Суспiльне" со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха.

К моменту публикации было известно об одной погибшей. По данным областной прокуратуры, это 78-летняя женщина.

Еще 13 пострадавших были направлены в больницы. Пожилых людей, проживавших в этом доме престарелых, перераспределили в другие заведения.

В сообщении Сумской ОВА говорится, что российские войска сбросили на пансионат управляемую авиационную бомбу. На момент удара в заведении находился 221 пациент, из которых более 80 прикованы к постели, а также 60 человек обслуживающего персонала.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале "Суспiльне Сумы" вскоре после удара, видны пожилые люди, лежащие во дворе дома престарелых на носилках и даже прямо на земле, накрытые легкими покрывалами или постельным бельем.

Позже сотрудники заведения рассказали журналистам, что основной удар пришелся на верхние этажи здания.

Зеленский об ударе по дому престарелых в Сумах

Об ударе по дому престарелых в Сумах сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам: "Сейчас в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект".

Российские военные не комментировали сообщения об ударе.