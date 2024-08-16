Российский режиссер в Локарно: Путин - продукт масс-медиа

Обладатель множества кинонаград, участник Берлинале и других крупных фестивалей, Саша Свирский родился и вырос в небольшом селе Ставропольского края. Его 10-минутный фильм "Dull Spots of Greenish Colours" относится к экспериментальной анимации и раскрывает через полуабстрактные визуальные образы философскую идею: "Война за наше внимание внезапно превратилась в настоящую войну. Информационные технологии предстают не просто как средство достижения чьих-то целей - теперь они сами по себе являются силой. Мы не можем их контролировать и обречены прокручивать ленту новостей".

Саша Свирский работает в партнерстве с продюсером и женой Надей Свирской. С 2022 года творческий тандем живет и работает в Берлине.

DW:В вашем фильме с помощью авангардных художественных приемов передается довольно четкий социальный месседж об ужасах пропаганды и войны. Что помогло передать ощущение неотвратимости наступления чего-то страшного?

Саша Свирский: Прежде всего я не ставил задачу дать комплексный, развернутый ответ на вопрос, что такое пропаганда. И как она влияет на общество и подталкивает это общество к войне. Этот фильм - попытка создать художественный образ медиа в широком смысле и довести этот образ до какого-то экстрима. Так появилась идея показать медиатехнологии как некую сущность, которая внедряется в нашу социальную экосистему и меняет ее настолько, что собственный жизненный опыт перестает быть релевантным. Если ты выбираешь не тот источник информации, то можешь превратиться в тусклое пятно зеленоватого цвета и утратить хоть какой-то контроль над своей жизнью. При этом это не про злонамеренность масс-медиа, но скорее про сбивающую с толку, лишающую ориентиров перенасыщенность информационного пространства. То есть медиа здесь - не что-то, обладающее единой волей, но, напротив, что-то раздробленное, разрозненное, ведущее постоянную войну за наше внимание, вводящее в какое-то зудящее состояние.

Фильм хоть и говорит о масс-медиа в общем, рассматривает их на примере конкретной ситуации. Путин сам продукт масс-медиа. Они создали его как публичную фигуру практически с нуля. У него не было публичной биографии, не было харизмы политика. Он стал удобным материалом, из которого можно было лепить всё, что угодно. И эти же медиа сделали из отношений России и Украины бесконечно длящийся сериал, в котором Украина предстала в образе враждебной силы, или вернее союзника сил, стремящихся уничтожить Россию. Я даже не знаю, началось ли это при Путине, или раньше, но при нем это явно усилилось. Я не утверждаю, что российские медиа сделали войну неизбежной, но они сделали ее возможной.

- Как создавался фильм, сколько времени ушло на его создание?

- Сложно сказать, сколько я в действительности работал над фильмом, поскольку работа шла с неравномерной интенсивностью. Хотя основная идея - показать масс-медиа как что-то самостоятельно действующее, вползающее в нашу ежедневную реальность и подчиняющую ее каким-то своим законам, осталась в общем без изменения, в мелочах все довольно сильно изменилось. Фильм в процессе создания я менял много и довольно радикально. В какой-то момент я решил, что фильм закончил, и работу над ним практически остановил, но потом к нему вернулся и снова сильно изменил его. Работал над ним почти год.

- В каком состоянии вы пребывали, создавая этот фильм? Чем вдохновлялись?

- В первые месяцы полномасштабного военного вторжения я был эмоционально и творчески парализован. Я находился в России, не мог работать, и что-то делать, и только листал сводки новостей. Такая вовлеченность создала потребность в поиске определенной дистанции.

- Вы покинули Россию после начала войны. Как изменилось ваше ощущение как художника, режиссера и просто человека, сейчас, спустя два года эмиграции? С какой страной сегодня вы себя внутренне ассоциируете?

Саша Свирский: "Если ты выбираешь не тот источник информации, то можешь превратиться в тусклое пятно зеленоватого цвета и утратить хоть какой-то контроль над своей жизнью" Фото: Sascha Svirski

- Фильм является немецким, потому что произведен в Германии и с поддержкой фонда Medienboard Berlin-Brandenburg, при этом его тема связана с Россией. Я сформировался как художник в России, и большее время своей жизни там проработал. Причем для меня родина - скорее село в Ставропольском крае, где я вырос, чем Москва, где прожил последние 10 лет до моего отъезда. Надо отметить, что кинофестивали - это не спорт и фильмы представляют страны скорее формально, как место, где режиссеры получили возможность работать над фильмами.

В программе короткого метра Локарно было много фильмов немецкого производства от режиссеров с разными бэкграундами. Я понимаю, что после двух с лишним лет жизни в другой стране не может не меняться мироощущение, и российскую действительность я представляю себе всю хуже, хотя новости по-прежнему читаю. Но, конечно, немцем я от этого не стал.

- Какова была реакция аудитории в Локарно, впервые увидевшей фильм?

- После показа подходили разные люди, говорили, что фильм наводит на размышления. Среди тех, кто подошел было несколько человек с русскими корнями, которые выросли в Европе, они поблагодарили, сказали, что для них было важно увидеть, что кто-то говорит о происходящем с такой перспективы.

Кинофестиваль в Локарно считается одним из самых важных европейских кинофестивалей наряду с Каннами, Берлином и Венецией. В этом году он проходит с 7 по 17 августа. За 10 фестивальных дней 77-го Международного кинофестиваля состоялось 225 кинопоказов, среди которых - 104 мировые премьеры. Главный приз "Золотой леопард" присуждают лучшему фильму. Серебряного леопарда, бронзового и мини дают за мужскую и женскую роли, режиссуру и дебютную работу.