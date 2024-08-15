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Российский дальний бомбардировщик разбился под Иркутском

Роман Сулима
15 августа 2024 г.

Состоящий из четырех человек экипаж Ту-22М3, по данным местных властей, успел катапультироваться. Причиной крушения стала техническая неисправность, заявило Минобороны РФ: самолет загорелся в воздухе при учебном полете.

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Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/picture alliance

В Иркутской области в четверг, 15 августа, разбился бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж, состоящий из четырех человек, по информации губернатора региона Игоря Кобзева, успел катапультироваться.

"Действительно, в 22.18 (по местному времени) дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолет - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - написал Кобзев в своем Telegram-канале, призвав население "не поддаваться панике".

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, предварительной причиной крушения названа техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, не земле разрушений нет, говорится в сообщении агентства.

Самолеты Ту-22 - участники боевых действий в ходе войны против Украины

Бомбардировщики Ту-22 используются Россией в войне против Украины и патрулируют нейтральные воды в Балтийском море и Тихом океане, отмечает "Радио Свобода". Разбившийся самолет не выполнял боевое задание, поскольку расстояние от линии фронта до места падения бомбардировщика - больше 5 тысяч километров.

Дальний бомбардировщик Ту-22М состоит на вооружении ВС РФ с начала 70-х годов и не производится с начала 90-х. Его радиус полета составляет полторы тысячи километров, и он способен нести крылатые ракеты и ядерное оружие. Согласно открытым данным, по состоянию на начало года, у России было около 60 таких самолетов, из которых совершать полеты была способна приблизительно половина.

Падение самолетов и вертолетов в РФ вдали от зоны боевых действий

Это уже не первый слуай крушения российской военной авиатехники вне зоны боевых действий. Так, 27 июля бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Информагентства РФ сообщали, что самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Оба пилота успели катапультироваться, а сама машина упал в безлюдной местности и не вызвал разрушений на земле. Минобороны причиной авиакатастрофы также назвало "техническую неисправность".

25 июля в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28. Глава Жиздринского района Александр Барыбин указал, что вертолет рухнул около деревни Кленки "в безлюдной местности" в лесном массиве. Минобороны РФ сообщало, в результате авиакатастрофы состоящий из двух человек экипаж погиб.  По данным ведомства, причиной крушения вертолета также стала техническая неисправность. Ми-28 - это ударный вертолет, который предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений и воздушных целей. Он также используется для патрулирования местности и ведения разведки.

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