В Подмосковье разбился самолет Superjet 100 без пассажиров

По предварительным данным, все три члена экипажа на борту Sukhoi Superjet 100, рухнувшего под Коломной, погибли. Причиной крушения лайнера мог стать отказ двигателя.

В Коломенском районе Московской области в пятницу, 12 июля, разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в оперативных службах. По предварительным данным, пассажиров на борту лайнера не было, в нем находился только экипаж из трех человек, все трое погибли.

Мэр Коломны Александр Гречищев сообщил, что точное место падения самолета - это лесной массив вблизи деревни Большое Карасево. "Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет", - написал Гречищев в Telegram-канале.

По данным ТАСС, самолет разбился при выполнении тестового полета после планового ремонта. Он летел с авиазавода под Луховицами во Внуково. Источник "Интерфакса" в экстренных службах рассказал, что во время полета экипаж подал сигнал бедствия, был перенаправлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с радаров, сказал собеседник агентства.

Причиной крушения мог стать отказ двигателя

Причиной крушения Superjet 100 стала "какая-то неисправность", возможно, отказ двигателя, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. Лайнер был выпущен в 2014 году и принадлежал компании "Газпромавиа". Его производитель - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). По данным Минпромторга, разбившийся самолет "не был полностью импортозамещенным".

МЧС России подтвердило крушение самолета, уточнив, что жертв среди населения нет. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

Третья катастрофа Sukhoi Superjet с начала их эксплуатации

Агентство Reuters указывает, что это третья катастрофа Sukhoi Superjet с начала эксплуатации этого типа самолетов в 2008 году. Первый разбился при показательном полете в Индонезии в 2012 году, врезавшись в гору, второй сгорел при посадке в Шереметьево в 2019 году. По данным сервиса ch-aviation, российские авиакомпании эксплуатируют сейчас около 150 самолетов этого типа.

Разбившийся самолет был оснащен двигателями французского производства SaM146 и выполнял пассажирские рейсы "Газпромавиа" с 2015 года. Последний регулярный полет с пассажирами он совершил, согласно данным сервиса Flightradar24, 26 апреля.

После того как весной 2022 года Запад ввел запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей к ним, ОАК начала разрабатывать полностью импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet, но его производство еще не началось.