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Иркутск
Город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского района.
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Контекст
Пытки в СИЗО и колониях в РФ: как система отстаивает "своих"
Пытки в СИЗО и колониях в РФ: как система отстаивает "своих"
Десятки пострадавших, адвокаты и правозащитники заявляют о давлении и попытках свести "пыточные" уголовные дела на нет.
Правосудие и закон
28.01.2022
28 января 2022 г.
Пожары: в Иркутской области и Якутии хотят ввести режим ЧС
Пожары: в Иркутской области и Якутии хотят ввести режим ЧС
По словам главы Минприроды, режим ЧС позволит активнee перебрасывать в Иркутскую область и Якутию силы для тушения.
Общество
10.08.2021
10 августа 2021 г.
Активисту из Иркутска присудили принудительное лечение
Активисту из Иркутска присудили принудительное лечение
Дмитрия Надеина обвиняют в "оправдании терроризма" из-за поста в "В контакте".
Правосудие и закон
26.07.2021
26 июля 2021 г.
Врачи Иркутска требуют доплат за работу во время пандемии
Врачи Иркутска требуют доплат за работу во время пандемии
Работники скорой помощи записали видеообращение, в котором говорят о невыполнении обещаний о выплатах
Здоровье
16.05.2020
16 мая 2020 г.
В Иркутской области произошел бунт в колонии
В Иркутской области произошел бунт в колонии
В ходе беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области заключенные подожгли цех деревообработки.
Общество
10.04.2020
10 апреля 2020 г.
"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Немцова
"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Немцова
Заур Дадаев находится в иркутской колонии за убийство Бориса Немцова. Снимки с застолья с Дадаевым обнаружили в соцсети.
Правосудие и закон
12.02.2020
12 февраля 2020 г.
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