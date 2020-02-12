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Иркутск

Город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского района.

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Контекст

Акция протеста в Москве против пыток и бесправия (фото из архива)

Пытки в СИЗО и колониях в РФ: как система отстаивает "своих"

Пытки в СИЗО и колониях в РФ: как система отстаивает "своих"

Десятки пострадавших, адвокаты и правозащитники заявляют о давлении и попытках свести "пыточные" уголовные дела на нет.
Правосудие и закон28 января 2022 г.
Пожары западнее Якутска

Пожары: в Иркутской области и Якутии хотят ввести режим ЧС

Пожары: в Иркутской области и Якутии хотят ввести режим ЧС

По словам главы Минприроды, режим ЧС позволит активнee перебрасывать в Иркутскую область и Якутию силы для тушения.
Общество10 августа 2021 г.
Судья ударяет молотком, вынося приговор

Активисту из Иркутска присудили принудительное лечение

Активисту из Иркутска присудили принудительное лечение

Дмитрия Надеина обвиняют в "оправдании терроризма" из-за поста в "В контакте".
Правосудие и закон26 июля 2021 г.
Медицинский персонал в России во время пандемии коронавируса

Врачи Иркутска требуют доплат за работу во время пандемии

Врачи Иркутска требуют доплат за работу во время пандемии

Работники скорой помощи записали видеообращение, в котором говорят о невыполнении обещаний о выплатах
Здоровье16 мая 2020 г.
Пожар на территории ИК №15 города Ангарска Иркутской области

В Иркутской области произошел бунт в колонии

В Иркутской области произошел бунт в колонии

В ходе беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области заключенные подожгли цех деревообработки.
Общество10 апреля 2020 г.
Заур Дадаев

"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Немцова

"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Немцова

Заур Дадаев находится в иркутской колонии за убийство Бориса Немцова. Снимки с застолья с Дадаевым обнаружили в соцсети.
Правосудие и закон12 февраля 2020 г.
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