В Иркутской области и Якутии из-за пожаров предложили ввести режим ЧС

Минприроды России и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Республике Саха (Якутия) из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Это позволит МЧС более активно привлекать межрегиональные группировки и перебрасывать силы из других регионов, пояснил глава Минприроды Александр Козлов.

В Якутии пройденная огнем площадь превысила 6 млн гектаров. Задымление наблюдается и в соседних регионах - Красноярском крае, Иркутской области, и ряде регионов Урала. В Республике Саха собрана федеральная группировка в 800 человек из всех регионов для противодействия стихии, отметил Козлов.

МЧС РФ направляет еще два самолета-амфибии

"Но люди устают и уезжают, поэтому важно контролировать вопрос перевахтовывания группировок", - добавил он.

МЧС России направляет в республику два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, а также ИЛ-76 с 200 специалистами из Ногинского и Тульского спасательных центров.

Нарастить силы по тушению в Якутии президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву. Как сообщили в Кремле, глава государства заявил также о необходимости увеличить интенсивность работы авиации в регионе.

В "Гринпис" назвали причины роста числа пожаров в России

В Иркутской области общая площадь пожаров достигла 123 тыс. гектаров. По версии Александра Козлова, ситуация там пока "управляемая".

Ранее эксперт отделения "Гринпис" в России Алексей Ярошенко связал рост числа пожаров в России с изменением климата и "продолжающимся упадком" государственного управления лесным хозяйством.

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