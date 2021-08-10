В Иркутской области и Якутии из-за пожаров предложили ввести режим ЧС

Минприроды России и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Республике Саха (Якутия) из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Это позволит МЧС более активно привлекать межрегиональные группировки и перебрасывать силы из других регионов, пояснил глава Минприроды Александр Козлов.
В Якутии пройденная огнем площадь превысила 6 млн гектаров. Задымление наблюдается и в соседних регионах - Красноярском крае, Иркутской области, и ряде регионов Урала. В Республике Саха собрана федеральная группировка в 800 человек из всех регионов для противодействия стихии, отметил Козлов.
МЧС РФ направляет еще два самолета-амфибии
"Но люди устают и уезжают, поэтому важно контролировать вопрос перевахтовывания группировок", - добавил он.
МЧС России направляет в республику два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, а также ИЛ-76 с 200 специалистами из Ногинского и Тульского спасательных центров.
Нарастить силы по тушению в Якутии президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву. Как сообщили в Кремле, глава государства заявил также о необходимости увеличить интенсивность работы авиации в регионе.
В "Гринпис" назвали причины роста числа пожаров в России
В Иркутской области общая площадь пожаров достигла 123 тыс. гектаров. По версии Александра Козлова, ситуация там пока "управляемая".
Ранее эксперт отделения "Гринпис" в России Алексей Ярошенко связал рост числа пожаров в России с изменением климата и "продолжающимся упадком" государственного управления лесным хозяйством.
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Температура воздуха в Греции и Турции достигает летом 2021 года 40-45 градусов. Это стало причиной опустошительных лесных пожаров. На их тушение брошены все силы. Но ветер способствует разрастанию очагов возгорания.
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Канада: аномальная жара и горящий лес
В середине лета температура воздуха в довольно прохладном регионе на западе Канады, в Литтоне, доходила до 50 градусов Цельсия - рекорд для этих мест. Жара стала причиной лесных пожаров. Здесь полностью сгорела деревня, где проживали 250 человек. Аномально высокая температура является следствием замедления мощных воздушных потоков в верхних слоях атмосферы - джет стримов и держится неделями.
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Финляндия: рекордная температура в Северной Европе
С 1914 года в Лапландии не было так жарко, как этим летом. На севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов Цельсия. В других скандинавских странах температура также на 10-15 градусов выше, чем обычно. По данным метеорологов, экстремальная температура в Северной Европе напрямую связана с жарой в Северной Америке, причиной которой является ослабление джет стрима.
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Индия: муссоны запоздали
В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.
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Сибирь: Вечная мерзлота тает
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Новая Зеландия: слишком теплая зима
На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.
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Мексика: катастрофическая засуха
51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.
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Ливия: беспощадный зной в Северной Африке
На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.
Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова