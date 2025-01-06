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Военных РФ обвинили в очередном убийстве пятерых пленных

Роман Сулима
6 января 2025 г.

По данным проекта Deep State и Донецкой областной прокуратуры, российские военные убили пятерых сдавшихся в плен солдат украинской армии - в селах Нескучное и Времьевка Волновахского района Донецкой области.

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Украинские солдаты на линии фронта в Харьковской области
Украинские солдаты у блиндажаФото: Viacheslav Madiievskyi/Avalon/Photoshot/picture alliance

В Украине расследуют очередной расстрел пленных российскими военными. На этот раз речь идет о двух случаях, произошедших в двух разных местах, где ведутся боевые действия: в селе Нескучное и селе Времьевка Волновахского района Донецкой области. Об этом в понедельник, 6 января, заявила в Telegram Донецкая областная прокуратура (ДОП), сообщив о произошедшем тремя днями ранее захвате войсками РФ украинских укреплений в районе Времьевки и последующих за этим событий.

"После этого участники вражеского подразделения, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права, в упор расстреляли двух защитников в голову. Оккупанты решили убедиться в гибели воинов и цинично осуществили по ним еще несколько выстрелов", - говорится в сообщении. В настоящий момент следователи расследуют обстоятельства преступления и заняты выявлением причастных к нему лиц.

В свою очередь, по данным украинского Telegram-канала Deep State, подтвержденным опубликованными съемками с дрона в тот же день, 3 января, возле села Нескучное. "Бойцы сдались в плен, им завязали руки вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок. Если бригада заинтересована в поиске преступников, то надеемся предоставить видео правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Украинские власти обратились в ООН и МККК

Об очередном военном преступлении России заявил и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сославшись на данные ДОП и Deep State. Он сообщил, что в очередной раз обратился в Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций (ООН), предположив, что эти организации могут "оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов".

"Несмотря на то, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни, Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами", - написал Лубинец в Telegram, добавив, что расправы в Нескучном и Времьевке - "зверства, демонстрирующие истинное лицо государства-агрессора".

Как еще ранее констатировал Офис генпрокурора (ОГП) Украины, с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. Только в октябре и ноябре 2024 года ведомство открыло 13 дел по расстрелам 54 украинцев, что составляет треть всех таких производств в 2024 году, писало издание "Українська правда".

Жестокие расправы с пленными со стороны солдат армии РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ Генеральная прокуратура Украины завела свыше 170 тысяч уголовных дел о военных преступлениях и преступлениях против национальной безопасности, почти 145 тысяч с них связаны с нарушениями законов и обычаев войны - в том числе речь идет об убийствах военнопленных солдатами российской армии. 

Расправы над группами военнопленных происходят регулярно. Так, 22 декабря российские солдаты расстреляли  пятерых украинских военнопленных, как в тот же день сообщил Дмитрий Лубинец. По его словам, видео расстрела распространила 110-я отдельная механизированная бригада (ОМБР) имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Запорожская областная прокуратура 28 ноября начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. По предварительным данным, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области военнослужащие ВС РФ расстреляли пятерых украинских военных из шести, которые были взяты в плен", - говорится в сообщении.

22 ноября сообщалось о начале досудебного расследования военного преступления, совершенного вблизи города Угледар. "В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", - говорилось в сообщении ОГП. Ведомство опубликовало скриншоты из видео, на которых, предположительно, видны тела убитых военных.

10 ноября сообщалось о взятии двух украинских бойцов в плен возле села Новодмитровка Покровского района. "После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли", - говорится в сообщении ОГП. В ведомстве добавили, что проверяется информация об убийстве российскими военными еще троих раненых украинских бойцов на этой позиции.

 

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