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Омбудсмен Украины: солдаты РФ расстреляли военнопленных

Екатерина Венкина
22 декабря 2024 г.

По версии уполномоченного Верховной рады, речь идет о вероятном расстреле украинских солдат, "которые сдались в плен".

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Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец (фото из архива)Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/IMAGO

Российские солдаты расстреляли пятерых украинских военнопленных, утверждает в воскресенье, 22 декабря, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, видео расстрела распространила 110-я отдельная механизированная бригада (ОМБР) имени генерал-хорунжего Марка Безручко - тактическое соединение Сухопутных сил Украины.

По версии украинского омбудсмена, речь идет о "вероятном расстреле воинов, которые сдались в плен". "Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом", - заявил уполномоченный Верховной рады.

Лубинец пообещал сообщить о произошедшем ООН и Международному комитету Красного Креста.

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование

Между тем в Telegram офиса Генпрокурора Украины заявили, что начали досудебное расследование в связи с расстрелом четырех военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области. Дело заведено по подозрению в совершении военного преступления, повлекшего гибель людей.

По предварительным данным, расстрел произошел в Волновахском районе, заявили далее в офисе Генпрокурора. "Во время артиллерийского обстрела четверо украинских защитников были вынуждены укрыться в частном доме. После окружения российскими военными они вышли из здания и попали в плен", - утверждают там.

"Впоследствии всех четырех украинских военных цинично расстреляли оккупанты, грубо нарушая положения Женевских конвенций", - уверяют там.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

В Telegram батальона беспилотных систем 110 ОМБР видно, что видео снято с дрона.

В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Сообщения о расстрелах участились с октября

Сообщения о расстрелах военнопленных силами РФ в Донецкой области значительно участились с октября.

По мнению ряда аналитиков, после операции ВСУ в Курской области российские военныестали жестче обходиться с военнопленными и мирными гражданами на востоке Украины, сообщалось и о расстрелах пленных под Курском. Всего же Европейской службе внешних связей на октябрь было известно о казнях минимум 177 пленных служащих ВСУ с начала войны РФ против Украины.

В условиях войны DW не может оперативно и по независимым источникам проверить информацию, распространяемую воюющими сторонами.

 

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