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Киев: Войска РФ расстреляли еще пятерых пленных украинцев

Анатолий Арни
27 ноября 2024 г.

Сообщения о расстрелах военнопленных силами РФ в Донецкой области значительно участились с октября.

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Украинский военнослужащий на позиции в Донецкой области
Украинский военнослужащий на позиции в Донецкой областиФото: Maciek Musialek/Anadolu/picture alliance

Киев расследует очередное нарушение правил ведения войны, совершенное российскими войсками в Донецкой области Украины. Речь идет о вероятном расстреле силами РФ пятерых украинских военнопленных на покровском направлении, сообщил во вторник, 26 ноября, Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре, в момент, когда российские войска штурмовали позиции ВСУ вблизи села Петровка. Населенный пункт находится на покровском направлении, где РФ осенью достигла определенных успехов.

"В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и скрылись в частном доме. После оцепления дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия", - говорится в заявлении офиса украинского генпрокурора.

Украина передала ООН и Красный Крест данные о расстреле военнопленных

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) с просьбой зафиксировать очередное военное преступление, совершенное российскими силами в ходе войны РФ против Украины.

"В очередной раз подчеркиваю, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметил омбудсмен. Он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на инцидент.

Все больше сообщений о расстрелах украинских пленных в Донецкой области

Случай нарушения Женевских конвенций об обращении с военнопленными, который упоминает Лубинец, - далеко не единственный, о котором стало известно осенью 2024 года. Подобные сообщения участились с октября, большинство из них поступает из Донецкой области - в частности, с покровского направления.

РФ значительно усилила боевые действия в регионе летом - эксперты отмечают, что одной из важнейших целей российских сил стал захват Покровска, который имеет важное стратегическое значение для Украины. Город расположен на пересечении главных железнодорожных путей снабжения ВСУ - это ключевой логистический хаб, который важен для обороны и обеспечения от Угледара и до севера Донецкой области.

По мнению ряда аналитиков, начавшаяся летом операция ВСУ в Курской области РФ среди прочих целей должна была "отвлечь" российские силы от наступления на Покровск. Ожидалось, что Россия перебросит на курское направление до 30 тысяч военных, задействованных в Донецкой области. Однако значительного изменения ситуации не произошло - вместо этого в Курской области решили задействовать военных из КНДР.

На фоне этого российские силы также стали жестче обходиться с военнопленными и мирными гражданами на востоке Украины, сообщается и о расстрелах пленных в Курской области. Всего же Европейской службе внешних связей (EEAS) известно о казнях как минимум 177 пленных служащих ВСУ с начала войны РФ против Украины.

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