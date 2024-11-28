В Украине расследуют очередной расстрел пленных военными РФ

В Украине расследуют очередной расстрел пленных военными РФ28 ноября 2024 г.
Запорожская областная прокуратура в четверг, 28 ноября, начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, сообщается на сайте прокуратуры. По предварительным данным, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области военнослужащие ВС РФ расстреляли пятерых украинских военных из шести, которые были взяты в плен", - говорится в сообщении.
Украинские правоохранители установили подразделение российской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела. "Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - подчеркивают в областной прокуратуре.
Число жестоких расправ с пленными со стороны солдат армии РФ растет
Офис генпрокурора (ОГП) Украины констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. Только в октябре и ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинцев, что составляет треть всех таких производств в 2024 году, писало издание "Українська правда". В начале октября сообщалось, что у украинских правоохранителей есть информация о казни на поле боя как минимум 93 сограждан, попавших в плен к россиянам с начала полномасштабного вторжения РФ.
Так, 22 ноября сообщалось о начале досудебного расследования военного преступления, совершенного вблизи города Угледар. "В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", - говорилось в сообщении ОГП. Ведомство опубликовало скриншоты из видео, на которых, предположительно, видны тела убитых военных.
10 ноября сообщалось о взятии украинских бойцов в плен возле села Новодмитровка Покровского района. "После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли", - говорится в сообщении ОГП. В ведомстве добавили, что проверяется информация об убийстве российскими военными еще троих раненых украинских бойцов на этой позиции.