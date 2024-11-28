В Украине расследуют очередной расстрел пленных военными РФ

Запорожская областная прокуратура в четверг, 28 ноября, начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, сообщается на сайте прокуратуры . По предварительным данным, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области военнослужащие ВС РФ расстреляли пятерых украинских военных из шести, которые были взяты в плен", - говорится в сообщении.

Украинские правоохранители установили подразделение российской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела. "Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - подчеркивают в областной прокуратуре.

Число жестоких расправ с пленными со стороны солдат армии РФ растет

Офис генпрокурора (ОГП) Украины констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. Только в октябре и ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинцев, что составляет треть всех таких производств в 2024 году, писало издание "Українська правда". В начале октября сообщалось, что у украинских правоохранителей есть информация о казни на поле боя как минимум 93 сограждан, попавших в плен к россиянам с начала полномасштабного вторжения РФ.

Так, 22 ноября сообщалось о начале досудебного расследования военного преступления, совершенного вблизи города Угледар. "В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", - говорилось в сообщении ОГП. Ведомство опубликовало скриншоты из видео, на которых, предположительно, видны тела убитых военных.

10 ноября сообщалось о взятии украинских бойцов в плен возле села Новодмитровка Покровского района. "После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли", - говорится в сообщении ОГП. В ведомстве добавили, что проверяется информация об убийстве российскими военными еще троих раненых украинских бойцов на этой позиции.