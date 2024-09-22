Прокуратура Украины: Атака РФ на миссию МККК была умышленной

Обстрел силами РФ автомобилей Красного Креста в Донецкой области, в результате которой погибли три человека, мог быть умышленным, считает Офис генпрокурора Украины.

Обстрел российскими войсками автомобилей гуманитарной миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Донецкой области мог быть умышленным. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) в субботу, 21 сентября.

В пресс-релизе говорится, что обстрел машин МККК был осуществлен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и барражирующим беспилотником "Ланцет". Последний, как отмечает ОГПУ, находится только на вооружении ВС РФ.

"Снаряды 152 мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БПЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного Комитета Красного Креста", - приводятся в сообщении слова генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Кроме того, украинской стороне удалось определить примерное направление, с которого был нанесен удар. По данным следователей, огневая позиция россиян могла располагаться около села Ягодное Бахмутского района Донецкой области. Дислоцированные там российские подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами калибра 152 мм и ударные БПЛА "Ланцет", утверждает ОГПУ.

Удар российской армии по машинам гуманитарной миссии Красного Креста

12 сентября российские войска атаковали автомобили гуманитарной миссии МККК в Донецкой области, в результате чего три сотрудника организации погибли, а еще двое получили ранения. "Я категорически осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте", - заявила в тот же день президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер.

Участники миссии МККК готовились раздавать дрова и топливные брикеты жителям уязвимых домохозяйств в селе Веролюбовка Краматорского района Донецкой области, но в это время автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел. Организация в своем сообщении не указала, кто именно нанес этот удар, но подчеркнула, что все ее транспортные средства четко обозначены эмблемой Красного Креста. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее "еще одним российским преступлением войны". Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что жертвами стали трое украинцев, работавших на МККК.