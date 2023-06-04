Война, день 466-й: Российские "пленные" под Белгородом

РДК и "Свобода России" вызвали белгородского губернатора для передачи пленных, но встреча не состоялась. Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ДРГ в Новой Таволжанке. От удара РФ около Днепра пострадали 22 человека.

На 466-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 4 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

РДК и легион "Свобода России" предложили обменять пленных на разговор с белгородским губернатором

Воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" утром 4 июня заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино в приграничной Белгородской области РФ. "Снова на родной земле! Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходит с боями в пригород Шебекино", - написал РДК в своем Telegram-канале и опубликовал видео, на котором, как предполагается, запечатлено передвижение бойцов на территории вблизи населенного пункта. Аналогичное видео было размещено в Telegram-канале легиона "Свобода России". До этого легион сообщил, что в соседнем селе Новая Таволжанка "идут активные бои".

Днем в Telegram-каналах РДК и легиона "Свобода России" было размещено видео с обращением к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Командир РДК Денис Капустин, также известный под псевдонимом Денис Никитин, предложил в честь православной Троицы обменять двух взятых в плен российских военных на "пару минут общения" без оружия и без солдат в храме Новой Таволжанки. На видео показаны двое мужчин, как утверждается, пленные, которые говорят, что они военнослужащие из Тверской и Псковской областей. Один из них лежит на больничной койке под капельницей. Как пишет Astra, одного пленного - 48-летнего Алексея Беляева из города Кашина Тверской области - опознала его бывшая жена Татьяна Федотова. По словам Федотовой, она не общается с бывшим мужем и не знает, чем он занимался последнее время.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на это обращение ответил, что, "если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать".

Белгородский губернатор согласился на встречу с добровольцами, но она не состоялась

Гладков незадолго до предложенного командиром РДК времени встречи опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором, назвав добровольцев "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами", фактически согласился на нее, но не в Новой Таволжанке, а на пограничном переходе Шебекино. При этом он отметил, что в Новой Таволжанке идет бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Минобороны России впоследствии заявило, что в районе Новой Таволжанки была отражена попытка украинской ДРГ переправиться через реку. "По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Между тем в Telegram-каналах РДК и легиона "Свобода России" вечером появилось новое видео, в котором добровольцы рассказали, что Гладков не явился в указанное место для того, чтобы забрать российских пленных. В кадре видны уже не двое, а около десяти мужчин, которых командир РДК называет военнопленными. По его словам, они будут переданы украинской стороне для обмена.

В Днепре под обстрелами погибла двухлетняя девочка, более 20 пострадавших

Вечером 3 июня и в ночь на 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по Подгородненской общине Днепропетровской области Украины. В результате пострадали 22 человека, в том числе пять детей, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, из-под завалов утром достали тело двухлетней девочки. Два двухэтажных дома, между которыми попала ракета, частично разрушены. Кроме того, повреждены 10 частных домов, автомобили, магазин и газопроводы, указал Лысак.

Под артиллерийский обстрел ночью также попал Никополь, добавил глава Днепропетровской обладминистрации. Жертв нет, однако повреждены три многоэтажных здания, помещение ресторана и линии электропередачи, сообщил Лысак.

Киев ночью также был атакован ракетами и беспилотниками. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ракеты были запущены из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Все они были сбиты силами украинской ПВО, заявил Попко. В ночь на 4 июня во всех регионах Украины объявлялась воздушная тревога.

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинским военным аэродромам

Российские военные в ночь на 4 июня нанесли удар высокоточным оружием по объектам на военных аэродромах Украины, сообщило министерство обороны РФ. "Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - говорится в сводке ведомства в Telegram-канале. При этом в районе Днепропетровска, как российские власти продолжают называть украинский город Днепр, по данным Минобороны, высокоточным оружием был поражен цех по сборке украинских беспилотников.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что ночью две выпущенные российской армией ракеты попали в оперативный аэродром около Кропивницкого. О последствиях удара он не сообщил.

Глава Минобороны ФРГ призвал Индо-Тихоокеанский регион выступить против войны

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию против атак на международную архитектуру безопасности, таких как российское вторжение в Украину. "Это невероятно опасно для всего мира. Если Россия победит, сигнал ревизионистским державам в мире будет заключаться в том, что агрессия и неспровоцированное применение военной силы приемлемы и могут быть успешными", - заявил Писториус в Сингапуре на международном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". Он подчеркнул, что это касается и Индо-Тихоокеанского региона.

Выступая перед представителями более 40 государств, Писториус отметил, что для Берлина вторжение войск РФ в соседнюю страну стало "историческим поворотным пунктом в его внешней политике и политике безопасности". "Мы обязуемся принять большую ответственность за нашу собственную безопасность и безопасность наших союзников и партнеров. Это включает в себя переосмысление нашей политики в вопросе экспорта вооружений, в частности, когда речь идет о поддержке стран-партнеров с их законными правами на самооборону", - сказал министр.

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