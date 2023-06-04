  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаГермания

Глава Минобороны ФРГ призвал 40 стран выступить за мир

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Страны Индо-Тихоокеанского региона должны занять четкую позицию против атак на международную архитектуру безопасности, заявил Борис Писториус на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

https://p.dw.com/p/4SAPI
Министр обороны ФРГ Борис Писториус на форуме в Сингапуре
Борис Писториус на форуме в СингапуреФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию против атак на международную архитектуру безопасности, таких как российское вторжение в Украину. "Это невероятно опасно для всего мира. Если Россия победит, сигнал ревизионистским державам в мире будет заключаться в том, что агрессия и неспровоцированное применение военной силы приемлемы и могут быть успешными", - заявил Писториус в Сингапуре на международном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в воскресенье, 4 июня. Он подчеркнул, что это касается и Индо-Тихоокеанского региона.

Писториус: ФРГ переосмыслит политику экспорта вооружений

Немецкий министр поблагодарил многие государства региона, которые выступили с четкими заявлениями о том, что международное сообщество не приемлет этой незаконной войны. Выступая перед представителями более 40 государств, он отметил, что для Берлина вторжение войск РФ в соседнюю страну стало "историческим поворотным пунктом в его внешней политике и политике безопасности". "Мы обязуемся принять большую ответственность за нашу собственную безопасность и безопасность наших союзников и партнеров", - сказал Писториус.

По его словам, речь идет о переосмыслении политики экспорта вооружений, "особенно в части поддержки стран-партнеров с их законными правами на самооборону". Глава Минобороны ФРГ призвал к защите международного порядка, основанного на правилах и верховенстве закона, везде, где он находится под угрозой. Среди прочего, это включает право на свободное судоходство. Германия готова поддержать все двусторонние или многосторонние меры по укреплению доверия, подчеркнул Писториус. При этом он указал на необходимость обмена информацией и наблюдения за военными учениями, осмотров военных объектов и соглашений о контроле над вооружениями. "Нам необходимо верховенство закона, а не право сильнейшего", - добавил он.

Дискуссии на форуме по безопасности в Сингапуре

Ранее на том же форуме министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым предложил задействовать "все возможные средства" для окончания войны с Россией, а также пообещал расширить связи военного руководства его страны с Киевом. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил в интервью агентству Bloomberg, что Украина пытается углубить понимание Пекина относительно ситуации на месте. Китай "готов к коммуникации и расширению контактов между украинским и китайским военным руководством", указал Гаврилов.

В свою очередь Алексей Резников в ходе панельной дискуссии в Сингапуре выразил мнение, что это больше похоже на российский мирный план, нежели на индонезийский. "Нам нужно выиграть эту войну. После этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером", - заявил Резников.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин предостерег Китай от военных действий против Тайваня. "Конфликт в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия", - заявил он. Глава Пентагона обеспокоен отсутствием диалога с китайской стороной выразил обеспокоенность в связи с недостатком коммуникации между США и Китаем на фоне крайне серьезного охлаждения отношений. Открытые коммуникационные каналы особенно важны для военных и политиков в сфере обороны, пояснил он и подчеркнул, что сейчас самое время начать диалог.

Смотрите также:

Разорвет ли Германия дипотношения с РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент Кипра об отношении к войне в Украине и санкциям против России

Президент Кипра об отношении к войне в Украине и санкциям против России

Президент Кипра Никос Христодулидис в эксклюзивном интервью DW - об отсутствии перспектив для переговоров по урегулированию ситуации в Украине и о готовности Кипра соблюдать санкции против России, несмотря на то, что они ударили и по его экономике.
Политика26 мая 2023 г.05:05 мин.
external

Немецкий социал-демократ Рольф Мютцених: Германия активно помогает Украине и держит слово

Немецкий социал-демократ Рольф Мютцених: Германия активно помогает Украине и держит слово

Лидер парламентской фракции правящей в Германии Социал-демократической партии Рольф Мютцених рассказал DW о причинах колебаний Берлина при поставках оружия Украине, и о том, что больше всего поразило его в ходе визита в Киев.
Политика11 марта 2023 г.03:39 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасатели разбирают завалы в пригороде Днепра

Власти: Свыше 20 пострадавших при ударе РФ около Днепра

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Таццяна Хоміч са здымкам Марыі Калеснікавай

1000 дзён за кратамі: што вядома пра Марыю Калеснікаву

1000 дзён за кратамі: што вядома пра Марыю Калеснікаву

Права человека6 ч. назад
Семья из Ирака получила немецкие паспорта

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Политика6 ч. назад
Ветропарк и солнечная электростанция в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

Экономика и бизнес6 ч. назад
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество3 июня 2023 г.
Илья Новиков

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Конфликты3 июня 2023 г.
Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика2 июня 2023 г.
На главную страницу