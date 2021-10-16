Российские издания Republic и "Росбалт" признаны "иностранными агентами"

В список СМИ-"иноагентов" попали учредители издания Republic, которое полностью финансируется за счет подписки, и информагентства "Росбалт", помеченного в Twitter как госиздание РФ.
Российский Минюст пополнил реестр СМИ- "иностранных агентов": в него в пятницу, 15 октября, были внесены общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" (учредитель онлайн-издания Republic) и акционерное общество "РС-Балт" (учредитель информационного агентства "Росбалт").
"Росбалт" называет себя государственным российским изданием - такая пометка стоит в его аккаунте в Twitter. Информагентством руководит жена бывшего первого заместителя президента Владимира Путина в ФСБ и экс-главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Черкесова Наталья, пишет "Новая газета". "Насколько мы знаем, никаких источников внешнего финансирования у нашего учредителя нет", - заявил главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов. Он назвал внесение информагентства в список "иноагентов" полной неожиданностью.
Гендиректором "Москоу диджитал медиа" является Александр Винокуров, а бенефициаром - владелица телеканала "Дождь" (который был признан "иноагентом" 20 августа) Наталья Синдеева. Онлайн-издание Republic до 2016 года называлось Slon.ru. Оно специализируется на аналитике и авторских колонках. "С формальной точки зрения у Republic нет иностранного финансирования. Он финансируется исключительно за счет денег подписчиков", - сказал "Новой газете" главный редактор издания Дмитрий Колезев.
В "Реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента" уже 88 позиций.
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