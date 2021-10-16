 Российские издания Republic и ″Росбалт″ признаны ″иностранными агентами″ | Новости из Германии о России | DW | 16.10.2021

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Россия

Российские издания Republic и "Росбалт" признаны "иностранными агентами"

В список СМИ-"иноагентов" попали учредители издания Republic, которое полностью финансируется за счет подписки, и информагентства "Росбалт", помеченного в Twitter как госиздание РФ.

Листок на спине с надписью Иностранный агент. Прямая трансляция в Госдеп

Российский Минюст пополнил реестр СМИ- "иностранных агентов": в него в пятницу, 15 октября, были внесены общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" (учредитель онлайн-издания Republic) и акционерное общество "РС-Балт" (учредитель информационного агентства "Росбалт").

"Росбалт" называет себя государственным российским изданием - такая пометка стоит в его аккаунте в Twitter. Информагентством руководит жена бывшего первого заместителя президента Владимира Путина в ФСБ и экс-главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Черкесова Наталья, пишет "Новая газета". "Насколько мы знаем, никаких источников внешнего финансирования у нашего учредителя нет", - заявил главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов. Он назвал внесение информагентства в список "иноагентов" полной неожиданностью.

Гендиректором "Москоу диджитал медиа" является Александр Винокуров, а бенефициаром - владелица телеканала "Дождь" (который был признан "иноагентом" 20 августа) Наталья Синдеева. Онлайн-издание Republic до 2016 года называлось Slon.ru. Оно специализируется на аналитике и авторских колонках. "С формальной точки зрения у Republic нет иностранного финансирования. Он финансируется исключительно за счет денег подписчиков", - сказал "Новой газете" главный редактор издания Дмитрий Колезев.

В "Реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента" уже 88 позиций.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

Контекст

Знак отличия: "иностранный агент"

Минюст РФ регулярно вносит в реестр "иностранных агентов" НКО, СМИ и физических лиц, которые, с точки зрения ведомства, финансируются из-за рубежа. Досье DW.  

Комментарий: От навешивания ярлыков - к нападениям на "иноагентов" в РФ

Атака на "Мемориал" открывает новый этап в отношениях властей России и гражданского общества. Теперь ярлык "иноагента" может стать основанием для нападения на гражданина, пишет Иван Преображенский.  

Российские СМИ и музыканты устроили акцию против закона об "иноагентах"

В стрим-марафоне против закона об "иноагентах" приняли участие "Новая газета", телеканал "Дождь", Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Познер и ряд других представителей общественности.  

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