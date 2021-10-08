 Расследовательский проект Bellingcat внесен в РФ в список СМИ-″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2021

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Россия

Расследовательский проект Bellingcat внесен в РФ в список СМИ-"иноагентов"

В перечень, составляемый министерством юстиции РФ, попали еще девять человек, в том числе семь журналистов, а также три организации.

Одиночный пикет в поддержку журналистов 21 августа 2021 года в Москве

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Министерство юстиции РФ в пятницу, 8 октября, внесло в реестр СМИ - "иностранных агентов" еще девять человек, включая семь журналистов, а также три организации, в том числе расследовательский проект Bellingcat. Список, в частности, пополнили журналист телеканала "Дождь" Даниил Сотников, корреспондент "Русской службы Би-би-си" Андрей Захаров, медиаюрист и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Кроме того, в нем оказались компания-учредитель издания "Кавказский узел" и компания-владелец издания M.News.

Согласно закону о СМИ-"иноагентах", который был принят в России в 2017 году, "иностранным агентом" может объявлено любое средство массовой информации, получающее финансирование или имущество из-за границы. Он обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юридическое лицо для предоставления финансовой отчетности в министерство юстиции РФ.

Всего с начала текущего года в список СМИ-"иноагентов" попали 68 новых организаций и физических лиц. Так, например, в него включили интернет-издание "Медуза", телеканал "Дождь" и интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях.

В начале сентября главные редакторы российских независимых СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции РФ Константину Чуйченко с требованием отказаться от действующего списка "иностранных агентов", а также внести поправки в законодательство об "иноагентах". По их мнению включать СМИ в соответствующий реестр следует "исключительно в судебном порядке". Кроме того, должна быть предусмотрена процедура предупреждения, которая предваряла бы внесение в такой список.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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