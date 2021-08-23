 Российские СМИ запустили акцию против закона об ″иноагентах″ | Новости политики из Германии | DW | 08.09.2021

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Политика

Российские СМИ запустили акцию против закона об "иноагентах"

В акции под общим слоганом "Нет иноагентов, есть журналисты" участвуют десятки российских изданий, в том числе "Дождь", "Новая газета" и Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии Яблоко Сергей Митрохин на акции против закона об иноагентах в Москве, 4 сентября 2021 года

Сергей Митрохин на акции против закона об "иноагентах" в Москве (фото из архива)

В Международный день солидарности журналистов, 8 сентября, российские СМИ запустили акцию в поддержку медиа и журналистов, внесенных Минюстом РФ в реестр "иностранных агентов". В акции под лозунгом "Нет иноагентов, есть журналисты" участвуют около 40 российских изданий. В их числе "Дождь", The Bell, "Медиазона", Republic, "Новая газета", "Мох", "Бумага", "Тайга.инфо", "Важные истории", Doxa, "7×7", "ОВД-Инфо", The Village, "Медуза", Профсоюз журналистов и работников СМИ и другие.

Участники акции вывесили на своих главных страницах и перед всеми материалами соответствующие баннеры, а также опубликовали обращения к читателям.

Поправки к закону РФ об "иноагентах"

1 сентября журналисты нескольких СМИ, в том числе "Новой газеты", радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь", обратились к президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с предложением внести 12 поправок к действующему закону об "иноагентах".

Речь, в частности, шла о том, чтобы вносить СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста исключительно в судебном порядке, законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ и снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-"иноагента". 3 сентября Песков объявил, что Кремль готов рассмотреть это предложение.

Акция за свободу СМИ в Москве

4 сентября в Москве на Чистых прудах возле памятника Грибоедову прошла акция в поддержку независимых СМИ и против закона об "иноагентах". Официально она носила формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями: провести запланированный на этот день митинг не разрешила мэрия Москвы.  В мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе множество журналистов.

Во встрече с избирателями участвовали кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока", в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого "Болотного дела" Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Эльвира Вихарева.  Политики пообещали собравшимся в случае их избрания добиться принятия поправок к закону об "иноагентах".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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