Российские "бизнес-патриоты" хотят не допустить к выборам Юлию Навальную

Российская Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила внести поправки в законодательство РФ, которые запретят физическим лицам, признанным "иностранными агентами", а также членам их семей выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на обращение ассоциации на имя спикеров Госдумы и Совета Федерации.
Руководитель ассоциации чеченский бизнесмен Рахман Янсуков объясняет свою инициативу желанием не допустить супругу Юлию Навальную до участия в выборах в Госдуму в 2021 году. "Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - говорится в письме.
"Бизнес-патриоты" боятся "раскачивания лодки" и "белорусского сценария"
По мнению Янсукова, попытки "раскачать лодку", возросшие после возвращения Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения.
Янсуков также связал акции протеста, прошедшие в России после задержания и суда над Алексеем Навальным, с попытками Запада "дестабилизировать ситуацию в России" и "желанием повлиять на избирательный процесс". Он считает, что внесение соответствующих изменений в российское законодательство позволит предотвратить "белорусский сценарий" развития событий в России. В Беларуси на президентских выборах 2020 года одним из кандидатов стала Светлана Тихановская – жена арестованного Сергея Тихановского. После выборов она возглавила национальное протестное движение, обвиняя Александра Лукашенко в фальсификации итогов голосования.
Юлия Навальная отреагировала на предложение ассоциации бизнес-патриотов коротко. "Бизнес-патриоты. Вот умора", - написала она в сторис в своем Instragram.
Купюры с Путиным пока не прошли
Ассоциация "Аванти" была основана в 2014 году бывшим сенатором от Чечни миллионером Умаром Джабраиловым. До 2017 года советником главы ассоциации была Елизавета Пескова - дочь пресс-секретаря президента РФ.
"Аванти" известна рядом неординарных предложений, среди которых - напечатать купюры с изображением Владимира Путина, отмечать в России День патриотизма и годовщину введения продуктового эмбарго против стран Запада, создать "экономические суды", ввести паспортный контроль в интернете, ввести налог на выезд из России Ни одна из этих инициатив не была одобрена.
Смотрите также:
-
Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
-
Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
-
Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман