 Российские ″бизнес-патриоты″ хотят не допустить к выборам Юлию Навальную | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2021

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Россия

Российские "бизнес-патриоты" хотят не допустить к выборам Юлию Навальную

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма считает, что протесты в России будут длиться еще долго и предлагает свои меры по их ослаблению.

Юлия Навальная в Шереметьево

Юлия Навальная

Российская Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила внести поправки в законодательство РФ, которые запретят физическим лицам, признанным "иностранными агентами", а также членам их семей выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на обращение ассоциации на имя спикеров Госдумы и Совета Федерации.

Руководитель ассоциации чеченский бизнесмен Рахман Янсуков объясняет свою инициативу желанием не допустить супругу Юлию Навальную до участия в выборах в Госдуму в 2021 году. "Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - говорится в письме.

"Бизнес-патриоты" боятся "раскачивания лодки" и "белорусского сценария"

По мнению Янсукова, попытки "раскачать лодку", возросшие после возвращения Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения.

Янсуков также связал акции протеста, прошедшие в России после задержания и суда над Алексеем Навальным, с попытками Запада "дестабилизировать ситуацию в России" и "желанием повлиять на избирательный процесс". Он считает, что внесение соответствующих изменений в российское законодательство позволит предотвратить "белорусский сценарий" развития событий в России. В Беларуси на президентских выборах 2020 года одним из кандидатов стала Светлана Тихановская – жена арестованного Сергея Тихановского. После выборов она возглавила национальное протестное движение, обвиняя Александра Лукашенко в фальсификации итогов голосования.

Юлия Навальная отреагировала на предложение ассоциации бизнес-патриотов коротко. "Бизнес-патриоты. Вот умора", - написала она в сторис в своем Instragram.

Купюры с Путиным пока не прошли

Ассоциация "Аванти" была основана в 2014 году бывшим сенатором от Чечни миллионером Умаром Джабраиловым. До 2017 года советником главы ассоциации была Елизавета Пескова - дочь пресс-секретаря президента РФ. 

"Аванти"  известна рядом неординарных предложений, среди которых - напечатать купюры с изображением Владимира Путина, отмечать в России День патриотизма и годовщину введения продуктового эмбарго против стран Запада, создать "экономические суды", ввести паспортный контроль в интернете, ввести налог на выезд из России Ни одна из этих инициатив не была одобрена.

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    Автор: Виталий Кропман


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