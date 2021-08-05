Россияне завоевали пять олимпийских медалей за день, немцы - две

В 14-й день Олимпийских игр - 2020 в Токио спортсмены из России завоевали в четверг, 5 августа, 5 наград - две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Боксер Альберт Батыргазиев и борец вольного стиля Заур Угуев (оба в весовой категории до 57 кг) добыли высшие награды. Серебряный призером стала легкоатлетка Анжелика Сидорова в прыжках с шестом, а бронзу получили боксер Глеб Бакши (до 75 кг) и борец Артур Найфонов (до 86 кг).
Теперь в активе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) 58 медалей - 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых, она опередила в общем зачете Великобританию (16, 18, 17) и вновь заняла пятую строчку, уступая Китаю (34, 24, 16), США (29, 35, 27), Японии (22, 10, 14) и Австралии (17, 5, 19).
Две медали у немцев
Немецким атлетам в тот же соревновательный день достались две медали. Пловец Флориан Вельброк (Florian Wellbrock) завоевал золотую медаль в марафонском заплыве на 10 километров, обойдя конкурентов с большим отрывом. Это первая в истории олимпийская награда высшего достоинства у немцев в данной дисциплине.
В финале "A" гребли на байдарках-двойках на дистанции 1000 метров Макс Хофф (Max Hoff) и Якоб Шопф (Jacob Schopf) получили статус серебряных призеров Олимпиады.
Таким образом, с начала соревнований немцы сумели завоевать 9 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых медалей. Таким образом, имея 34 медали, спортсмены из Германии занимают сейчас седьмое место в неофициальном медальном зачете Игр.
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Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова