Юсра Мардини - звезда олимпийской команды беженцев

Юсра Мардини пять лет упорно готовилась к Олимпийским играм в Токио. Однако в итоге - худшее время из всех участниц дистанции 100 метров баттерфляем. Но спортсменка не отчаивается, у нее - большие планы на будущее.

Победительница без шансов на победу

Юсра Мардини родилась в Сирии, бежала из страны и с 2015 года живет в Германии. Девушка участвует в Олимпийских играх уже во второй раз, и уже во второй раз она представляет команду беженцев. "Для меня участие в Олимпиаде в Токио - даже более эмоциональное событие, чем Рио-де-Жанейро пять лет назад", - заявила пловчиха сразу после того, как была отобрана в команду.

Юсра Мардини на дистанции 100 метров баттерфляем

В своей любимой дисциплине Мардини все еще более чем на десять секунд отстает от лучших пловчих мира. Но ей как участнице Олимпийской сборной беженцев (Refugee Olympic Team, ROC) и не требовалось соответствовать олимпийским стандартам. Международный олимпийский комитет утвердил команду для участия в Олимпийских играх в Токио из 29 спортсменов. Семеро из них в настоящее время проживают в Германии.

Юсра Мардини - самая известная из них. Пять лет назад, после своего первого выступления в Олимпийских играх в Бразилии, она попала в заголовки газет, благодаря своей печальной и одновременно трогательной истории бегства. Вместе с сестрой им пришлось в течение трех с половиной часов плыть по морю, таща за собой полуспущенную резиновую лодку в другими беженцами. Сестрам удалось спасти от верной гибели 18 человек. Никто другой из беженцев, отправившихся в дальний путь в той лодке, плавать не умел.

Юсра (слева) с сестрой Сарой

Посол ООН, аудиенция в Риме и фильм Netflix

Сегодня Юсра Мардини является послом Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ее принимал у себя папа римский. Юсра написала книгу о своей жизни и сейчас по ней снимается фильм, который выйдет в следующем году на Netflix. По данным американского журнала People, в настоящее время Юсра Мардини входит в список "25 женщин, изменивших мир". В Instagram у спортсменки более 140 тыс. подписчиков, которые пристально следят за жизнью спортсменки.

Юсра Мардини во время встречи с папой римским

Для Мардини, как и для всей команды беженцев, участие в Олимпийских играх - это не просто стремление достичь хороших результатов на спортивных состязаниях. Своим участием в Олимпиаде они дарят надежду тем, кто продолжает верить в мечту и возможность реализовать себя в новых условиях.

"Я пересказывала свою историю миллион раз, но если нужно будет, расскажу еще столько же. Мне важно дать людям надежду, подарить им веру в себя. Даже если я с большим удовольствием хотела бы плавать и заниматься спортом, я должна рассказывать свою историю, чтобы подбодрить людей", - уверена 23-летняя спортсменка.

Знаменосец на церемонии открытия

Тахловини Габриесос и Юсра Мардини вместе несут знамя сборной беженцев на Олимпиаде в Токио

Юсра Мардини и бегун из Эритреи Тахловини Габриесос были удостоены чести нести флаг команды беженцев на церемонии открытия соревнований. "У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовала", - признается Юсра Мардини в Instagram.

Заплыв Юсры на ​​100 метров баттерфляем был, вероятно, последним ее выступлением на Олимпийских играх, однако она продолжает мечтать и работать над достижением новых целей. Девушка хотела бы получить немецкое гражданство, продолжить учебу и открыть собственную спортивную школу по плаванию.

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