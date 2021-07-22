 Олимпиада: немецкий пловец Вельброк завоевал золото в марафоне | Новости из Германии о Германии | DW | 05.08.2021

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Германия

Олимпиада: немецкий пловец Вельброк завоевал золото в марафоне

Золотая медаль Флориана Вельброка стала первой в истории олимпийской наградой высшего достоинства у немцев в марафонском заплыве мужчин на 10 км.

Обладатель золотой медали в заплыве на 10 км на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Флориан Вельброк

Олимпионик Флориан Вельброк

На XXXII летних Олимпийских играх в Токио немецкий пловец Флориан Вельброк (Florian Wellbrock) утром в четверг, 5 августа, завоевал золотую медаль в марафонском заплыве на 10 километров, обойдя конкурентов с большим отрывом. Это первая в истории олимпийская награда высшего достоинства у немцев в данной дисциплине.

Серебро досталось в этот день венгру Кристофу Расовски, а бронза - Грегорио Палтриниери из Италии.

Медаль Фабиана Вельброка стала девятым золотом у сборной ФРГ в Токио. Кроме этого, с начала соревнований немецкие атлеты сумели завоевать 8 серебряных и 16 бронзовых медалей. Таким образом, имея 33 медали, немцы занимают сейчас седьмое место в неофициальном медальном зачете Игр.

Непосредственно перед ними в этом рейтинге, на шестой позиции, - сборная Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) с 53 медалями, 14 из которых - золотые, 21 - серебряная и 18 - бронзовые.

Лидирует по числу наград Китай, представители которого завоевали 70 медалей: 32 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте по-прежнему США с 79 медалями, 25 из которых - высшего достоинства, 31 - серебряная и 23 - бронзовые. Хозяева Олимпиады, японцы, занимают третье место в неформальном медальном зачете, имея 40 наград: 21 золотую, 7 серебряных и 12 бронзовых.

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