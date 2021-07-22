Олимпиада-2020: Атлеты ROC опустились на 5 место в неофициальном зачете

Спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, к началу десятого дня соревнований, понедельнику, 2 августа, занимают пятое место в общем неофициальном зачете. Таким образом, по сравнению с 1 августа россияне опустились в нем на одну позицию, пропустив вперед Австралию.

К моменту публикации материала DW в копилке спортсменов из РФ находилось 44 медали: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. Семь из них россияне завоевали 1 августа. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев взяли в этот день золото в парном теннисе, обойдя своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева, ставших серебряными призерами. Карен Хачанов, проигравший в финале гамбуржцу Александеру Звереву (Alexander Zverev), также принес сборной ROC серебряную медаль. Такую же награду получила гимнастка Анастасия Ильянкова. Тимур Сафин, Кирилл и Антон Бородачев, Владислав Мыльников стали серебряными призерами Олимпиады в фехтовании на рапирах, а боксеры Имам Хатаев и Андрей Замковой получили бронзовые награды по боксу.

Неофициальный медальный зачет на Олимпиаде в Токио

Лидерство в неофициальном зачете сохраняет Китай с 24 золотыми, 14 серебряными и 13 бронзовыми наградами. За КНР следуют США, у которых сейчас 20 золотых, 23 серебряных и 16 бронзовых медалей. На третей строчке расположилась страна-хозяйка Олимпиады. С момента открытия соревнований японцы 17 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета, 5 раз получали серебро и 9 раз - бронзу. Австралийским атлетам удалось завоевать в Токио 14 золотых, 3 серебряные и 14 бронзовых медалей.

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