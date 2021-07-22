Немецкий теннисист Зверев взял золото на Олимпиаде

Звезда немецкого тенниса Александeр Зверев (Alexander Zverev) завоевал золотую медаль в одиночном разряде на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. В воскресенье, 1 августа, уроженец Гамбурга одержал убедительную победу над россиянином Кареном Хачановым в двух сетах со счетом 6-3, 6-1.

На сегодняшний день олимпийское "золото" - главное достижение карьеры 24-летнего немецкого спортсмена, кубков турниров Большого шлема на его счету пока нет. При этом Александер Зверев - единственный олимпионик из Германии, отличившийся в одиночном мужском теннисе. Во время матча против Хачанова, являющегося победителем четырех турниров ATP в одиночном разряде, Зверев, по оценке журналистов агентства Reuters, продемонстрировал "поразительную спортивную форму".

Лидеры медального зачета на Олимпиаде-2020

Золотая медаль Зверева стала 19-й в копилке германской сборной: на момент публикации немцы завоевали в Токио 4 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых медалей и занимают 10 место в общем неофициальном зачете. У спортсменов из РФ, выступающих в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee), уже 40 медалей: 11 золотых, 16 серебряных (включая награду Хачанова) и 13 бронзовых. Это пятое место неофициального зачета.

В общем командном зачете на Олимпиаде-2020 лидирует сборная Китая. У нее 50 медалей, включая 23 золотые, 14 серебряные и 13 бронзовые награды. На втором месте - США: с 20 золотыми, 21 серебряной и 14 бронзовыми медалями. На третьем месте - страна-хозяйка Олимпиады. У японцев на данный момент 17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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