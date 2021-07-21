У немецких пловцов - первая с 2008 года медаль на Олимпиаде

Немецкая пловчиха Сара Кёлер (Sarah Köhler)выиграла бронзу на Олимпийских играх в Токио в плавании вольным стилем на дистанции 1500 метров. 27-летняя немка преодолела это расстояние за 15 минут и 42 секунды, уступив американкам Эрике Саливан (15:41) и взявшей золото Кэти Ледеки (15:37).

Это первая олимпийская медаль для немецких пловцов в бассейне с 2008 года. Общий медальный зачет немецкой сборной на Играх в Токио на момент публикации - пять медалей: немка Рикарда Функ (Ricarda Funk) взяла золото в гребном слаломе, кроме того, немецкие всадницы стали лучшими в командной выездке. Бронзовыми призерами Токио в синхронных прыжках с трехметрового трамплина стали Тина Пунцель (Tina Punzel) и Лена Хенчель (Lena Hentschel).

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