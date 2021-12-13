 Россия наложила вето на проект резолюции ООН по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.12.2021

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Мир

Россия наложила вето на проект резолюции ООН по климату

Москва утверждает, что Запад переложил вину за изменение климата на развивающиеся страны. Российское постпредство при ООН заблокировало резолюцию, рассматривающую изменение климата как угрозу безопасности.

Пожилой мужчина в поле на северо-востоке Сирии

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Россия выступила против разрабатывавшегося несколько лет проекта резолюции Совета Безопасности ООН "Климат и безопасность", в котором изменение климата впервые рассматривалось как угроза безопасности отдельным вопросом. Говоря о причинах своего вето на резолюцию, внесенную Ирландией и Нигером, российское постпредство при ООН заявило в понедельник, 13 декабря, что к расколу Совбеза привели "форсирование авторами данного документа, неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны".

Представители РФ при ООН утверждают, что западные страны "навязывают" другим государствам свой подход к конфликтам и угрозам безопасности в мире в связи с изменениями климата. "Навязываемый Совету документ предлагал однобоко - через климатическую призму - подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности, что игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии, - поясняется позиция России в распространенном постпредством заявлении. - За такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата. В этом усматриваем попытку переложить вину на сами развивающиеся государства".

Как передает агентство AFP, проект резолюции поддержали большинство членов ООН - 113 стран. Кроме России, против него выступила Индия, Китай воздержался.

Германия разочарована позицией России

Постпред Германии при ООН Антье Лендертсе (Antje Leendertse) выразила "глубокое разочарование" наложенным Москвой вето. "Климатический кризис - это серьезный вызов миру и безопасности, стабильности и процветанию, эффективному соблюдению прав человека, а в некоторых случаях даже самому существованию государств, - заявила она. - Эта резолюция дала бы Организации Объединенных Наций столь необходимые инструменты для решения проблем безопасности в климатическом контексте".

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд также подвергла позицию России критике, отметив, что российскому вето "нет оправдания", и высказав убеждение, что Россия пошла против интересов мирового сообщества.

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    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

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    Автор: Андрей Гурков


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