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Штаб-квартира Банка России Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Россиянам ограничат покупку акций из "недружественных" стран

Павел Мыльников
2 ч. назад

С 2023 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги компаний из "недружественных" стран, к которым Россия относит почти 50 государств.

https://www.dw.com/ru/rossianam-ogranicat-dostup-k-cennym-bumagam-iz-nedruzestvennyh-stran/a-63034666

Центральный банк (ЦБ) РФ намерен запретить российским брокерам продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги из "недружественных" стран. Об этом регулятор сообщил во вторник, 6 сентября.

Так, с 1 октября брокерам нельзя исполнять поручения на покупку таких бумаг, если в результате сделки их доля в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15 процентов. С ноября порог составит 10 процентов портфеля, а с декабря - 5 процентов. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любых поручений неквалифицированного инвестора по приобретению бумаг иностранных эмитентов из "недружественных" стран.

Ограничения не касаются операций по закрытию коротких позиций, а также операций с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из "дружественных" стран, указали в ЦБ.

В ЦБ сослались на риски для неквалифицированных инвесторов

Центробанк РФ объяснил, что этим запретом хочет свести к минимуму инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов. "Иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами", - отмечает регулятор. Защитить права владельцев этих бумаг "постфактум очень сложно", поскольку решение проблемы "лежит за пределами российской юрисдикции", добавили в Центробанке.

Власти РФ создали список "недружественных" стран в марте текущего года. Сейчас в перечне около 50 государств, в том числе все 27 стран-членов Евросоюза.

Кто такой квалифицированный инвестор?

Поправки в федеральный закон о ценных бумагах ввели понятие квалифицированного инвестора. Им доступны все инструменты, которые торгуются на биржевом и внебиржевом рынках. Этот статус можно получить при выполнении одного из условий: владеть активами на 6 млн рублей или совершать сделки за год на аналогичную сумму, иметь опыт работы в компании, работающей с ценными бумагами, иметь высшее экономическое образование или квалификационный аттестат, подтверждающий знания в биржевой сфере.

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