Россия запретила въезд 227 гражданам США

МИД РФ внес в черный список представителей администрации США, бизнесменов, профессоров и журналистов. Всего в нем уже более 2 тысяч американцев.

За день до начала президентских выборов РФ запретила въезд на свою территорию 227 гражданам США, обвинив их в "антироссийской деятельности". Об этом в четверг, 14 марта, заявило министерство иностранных дел в Москве .

Внесенные в черный список американцы "причастны к разработке, реализации и оправданию" политики Вашингтона в отношении России, утверждает российское ведомство. В сообщении также указывается, что речь идет об "ответных мерах на постоянно расширяющиеся санкции" США против граждан России.

Политики, бизнесмены, профессора и журналисты

В опубликованном на сайте российского МИДа списке - представители администрации США, бизнес-кругов, СМИ, а также десятки профессоров и сотрудников научных центров. Среди прочих в него попали официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, заместители министров торговли, обороны, энергетики и финансов, большое число ученых и журналисты изданий The Washington Post и The New York Times.

В общей сложности в российском черном списке числятся более 2 тысяч граждан США. Тем самым РФ реагирует на санкции США в отношении российских граждан, компаний и учреждений, принятые в том числе с начала российского вторжения в Украину.

Смотрите также: