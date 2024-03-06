В CSIS предложили новую стратегию США для сдерживания РФ

Новая стратегия по сдерживанию России должна учитывать войну в Украине, влияние России в других регионах и дружбу Москвы с Пекином.

США должны разработать новую стратегию сдерживания России с учетом войны в Украине и сотрудничества Москвы с Пекином. Такое мнение в статье для издания Foreign Affairs , опубликованной в среду, 6 марта, высказали аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

В CSIS считают, что оборона Украины является ключевым компонентом в обеспечении безопасности в Европе. Сдерживание Москвы в Украине, по мнению аналитиков, должно выражаться в удержании линии соприкосновения как можно ближе к российской границе. Это позволит снизить экспансионистские настроения в РФ и избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Европа должна нарастить свою военную мощь для сдерживания России

Из-за растущего влияния Китая внимание Соединенных Штатов должно быть перенаправлено на Индо-Тихоокеанский регион. В связи с этим часть обязательств по сдерживанию Москвы на себя следует взять Европе. "Рост европейских расходов на оборону после полномасштабного вторжения России в Украину является обнадеживающим шагом, тем не менее, в военном отношении континент по-прежнему зависит от США. В 2023 году 11 членов НАТО достигли своей цели по расходам, выделив не менее двух процентов ВВП на национальную оборону, по сравнению с всего семью членами в 2022 году. Остальные должны последовать этому примеру", - отмечается в тексте.

Эксперты CSIS также призвали уделять приоритетное внимание защите находящихся под угрозой соседей России, особенно тех, кто не входит в НАТО. Например, Грузии, Армении и Молдовы. По мнению аналитиков, Вашингтон должен способствовать устойчивости этих государств к угрозам российской серой зоны, начиная от кибератак и заканчивая вмешательством в выборы. Ему следует делиться с ними разведданными и инвестировать в критически важную инфраструктуру.

Укрепление отношений РФ и КНР угрожает интересам США

В ближайшие десятилетия США должны направить больше ресурсов в страны Центральной Азии и Африки, чтобы сократить влияние на них Москвы. Война в Украине сплотила Россию и КНР, отмечается в отчете. Обе страны видят в глобальном лидерстве Соединенных Штатов угрозу. Война также углубила отношения между РФ и Северной Кореей, которая активно снабжает российские войска оружием.

Тем не менее у США и их союзников есть рычаги влияния на Китай. "Если в 2023 году китайско-российская торговля составляла 240 млрд долларов, то торговля Китая с Евросоюзом составила около 800 млрд долларов, а торговля КНР с США - более 660 млрд. В экономических отношениях Китая с Соединенными Штатами и ЕС на карту поставлено больше, чем с Россией", - отмечают аналитики CSIS.

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