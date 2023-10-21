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Разведка США: РФ вмешивалась в выборы минимум в 9 странах

Олег Соколенко
21 октября 2023 г.

РФ в 2020-2022 годах активно вмешивалась в выборы в ряде стран, пытаясь подорвать в них доверие к демократическим институтам, считает разведка США. По ее данным, Кремль верит в эффективность таких операций.

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Флаг России на военно-техническом форуме "Армия-2016"
Фото: picture alliance/dpa/R. Sitdikov

Россия в 2020-2022 годах активно вмешивалась в выборы как минимум в девяти странах, пытаясь подорвать в них доверие к демократическим институтам, говорится в докладе разведки США, который пересказывает в пятницу, 20 октября, агентство Reuters. Еще в 17 странах усилия России были "менее ярко выраженными", отмечается далее. Документ был отправлен в посольства Соединенных Штатов в более чем 100 странах Америки, Европы, Азии и Африки, с целью передачи местным правительствам.

Разведка США предупреждает, что Россия использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общества в честность демократических выборов во всем мире. "Это глобальное явление, - подчеркивается в докладе. - Наши данные показывают, что высокопоставленные российские правительственные чиновники, в том числе в Кремле, видят ценность в таких операциях по оказанию влияния и считают их эффективными".

В документе отмечается, что Китай также вмешивается в выборы в других странах, но подобную тактику не использует. В Пекине не раз отвергали подобные обвинения. В то же время Россия в докладе названа "главным виновником".

Попытки РФ повлиять на выборы в США и Европе

В частности, российские субъекты "распространяли и раздували информацию, признанную подорвать доверие к выборам в США в 2020 году", говорится в документе. Успех этой кампании, а также кампании по дезинформации о пандемии COVID-19, побудил Россию активизировать подобные операции по всему миру, рассказал журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента на условиях анонимности.

В докладе разведки США также приводится пример выборов, прошедших в 2020 году в неназванной европейской стране. По данным Вашингтона, Федеральная служба безопасности РФ во время них тайно работала над запугиванием сотрудников избирательных комиссий, организацией протестов в день выборов и "саботажем голосования за границей".

Бороться с такой деятельностью Москвы Вашингтон рекомендует с помощью введения санкций в отношении России, обмена информацией между правительствами разных стран, высылки российских шпионов и запретов на въезд в страну вызывающим подозрения лицам.

Германия - одна из мишеней российской дезинформации

В сентябре Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии заявило, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину усилила кампании по дезинформации, в том числе в ФРГ. В Германии РФ стремится подорвать доверие населения к политикам, госорганам и независимым СМИ, а также подорвать союзнические отношения страны в рамках Евросоюза и НАТО, отметил эксперт в области контрразведки BfV Бодо Беккер (Bodo Becker).

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил во время визита в Киев 1 октября, что Украина и ЕС должны вместе бороться с российской дезинформацией.

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Материал Reuters

www.reuters.com