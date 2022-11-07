Близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин формально признал свое вмешательство в выборы в США. "Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - говорится в тексте, обнародованном пресс-службой его компании "Конкорд" в понедельник, 7 ноября.



Таким образом бизнесмен, которого в независимых СМИ нередко называют "поваром Путина", ответил на запрос портала Russia News, касающийся сообщений СМИ о вмешательстве России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября, и о том, что с этими попытками связывают самого Евгения Пригожина. Одновременно Пригожин предупредил, что в его ответе будет содержаться "определенная двусмысленность".

Обвинения в российском вмешательстве в американские выборы

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году. Весной 2019 года было завершено расследование спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа, ставшего главой государства по итогам голосования, с российскими властями.

После выборов 2020 года американская сторона вновь обвинила РФ в попытках повлиять на исход голосования в пользу Трампа. Москва до сих пор отрицала любые обвинения во вмешательстве в выборы, называя их беспочвенными.

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