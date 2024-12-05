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Россия закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге

Роман Сулима
5 декабря 2024 г.

В ответ на закрытие консульства России в Познани МИД РФ объявил о прекращении работы генконсульства Польши с 10 января. До этой даты территорию РФ должны покинуть три польских дипломата, объявленных персонами нон грата.

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Здание министерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел РФФото: Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге будет 10 января 2025 года закрыто, объявило на своем сайте министерство иностранных дел России в четверг, 5 декабря. В МИД уточнили, что такое решение принято в ответ на закрытие польскими властями в конце ноября генконсульства РФ в Познани "под надуманным предлогом".

Согласно сообщению, польской стороне передана нота с уведомлением, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства. Сообщается также, что три его дипломатических сотрудника объявлены персонами нон грата и должны до 10 января покинуть территорию РФ. Кроме того, Москва обвинила Варшаву в проведении "откровенно враждебной политики в отношении России".

Закрытие Польшей консульства РФ в Познани

Варшава объявила 22 октября, что закроет российское консульство в Познани и что его сотрудники объявлены персонами нон грата на территории Польши. Диппредставительство РФ прекратило работу к концу ноября.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обосновал эту меру диверсионной деятельностью российской стороны. По данным польской прокуратуры, акт диверсии должен был быть инициирован "структурами российского государства и контролироваться ими". По словам Сикорского, он располагает информацией о том, что "эти действия были не единственными и могут повториться".

Прокуратура: Готовился поджог на заводе во Вроцлаве

Как писало польское онлайн-издание Onet, выводы польской прокуратуры основаны на признании "диверсанта-недоучки" - 51-летнего гражданина Украины Сергея С., что по заданию российских спецслужб он готовился устроить поджог на заводе по производству красок во Вроцлаве.

В Москве резко раскритиковали решение Польши закрыть консульство РФ в Познани. Так, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в комментарии российскому госагентству РИА "Новости" назвала его "очередным враждебным шагом, на который будет дан болезненный ответ".

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