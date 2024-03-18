Россия требует от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления "третьего рейха" актом геноцида народов СССР. Об этом агентство ТАСС пишет в понедельник, 18 марта, со ссылкой на соответствующую ноту, находящуюся в его распоряжении.

Москва обвинила Берлин в противоречивом подходе. "Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны", - говорится в документе.

Германия не отвечает на многолетние требования РФ распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые в адрес блокадников-евреев, на жителей Ленинграда всех национальностей, переживших блокаду, отметил МИД России. По мнению российского ведомства, юридическая взаимосвязь "между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости" отсутствует.

Посол ФРГ: Моя страна признает ответственность без компромиссов

Между тем посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в преддверии мероприятий по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда назвал ее "жестоким военным преступлением". "Моя страна признает эту ответственность без компромиссов", - подчеркнул дипломат накануне годовщины. В то же время Ламбсдорфф отрицает желание Берлина "переписать историю и отказаться от ответственности". Подобные предположения ошибочны, отметил посол.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Немецкий историк: Нацисты хотели целенаправленно морить голодом горожан

При этом сотрудник Германского исторического института в Москве Маттиас Уль (Matthias Uhl) назвал блокаду геноцидом населения Ленинграда со стороны нацистов. Немецкие документы 1940-х годов отчетливо показывают, что национал-социалисты намеревались целенаправленно уморить голодом ленинградцев, пояснил эксперт агентству dpa.

Так, секретная инструкция вермахта в сентябре 1941 года гласила, что "фюрер" полон решимости добиться исчезновения города Санкт-Петербург с лица земли. После разгрома Советской России нет никакой заинтересованности в дальнейшем существовании этого крупного населенного пункта", заявил историк. "Из немецких источников видно, что нельзя оправдываться фразой "Мы ничего не знали", - добавил он. "Напротив, становится совершенно ясно, как все это было спланировано", - подчеркнул Уль.

Геноцид в документах ООН

Вторая статья Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него определяет геноцид как любые действия, "совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу". В 2016 году Германия официально признала геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах. В 2021-м ФРГ признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале XX века на территории сегодняшней Намибии. В 2022 году Берлин признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Репарации от Германии за ущерб во Второй мировой

Вопрос о репарациях от Германии за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны, решался в 1945 году на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Репарационные претензии СССР удовлетворялись в материальной форме за счет советской зоны оккупации, некоторую долю репарационных платежей Советский Союз дополнительно получил из западных зон.

Репарационные претензии Польши должен был удовлетворить СССР из своей доли. Остальные члены антигитлеровской коалиции должны были получить репарации из западных оккупационных зон.

Конкретная сумма репараций никогда не была оговорена. Сведения о полученых репарациях крайне противоречивы. В 2000 году министерство финансов ФРГ подготовило отчет, в котором говорилось, что "страны-победители брали репарационные выплаты в одностороннем порядке, и нормативных записей об этом не существует". Согласно этому отчету, СССР изъял из своей оккупационной зоны и впоследствии из ГДР имущества на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР (15,8 млрд долларов США). Кроме того в Советский Союз до 1949 года осуществлялись поставки примерно 25% демонтированного оборудования из западных оккупационных зон.

В то же время, по данным Польского института международных отношений, приведенным в 2005-м, СССР получил репараций на общую сумму лишь в 3,081 млрд долларов (по курсу 1938 года), из которых на долю Польши пришлось 228 млн (порядка 7,5%).

Западные страны, по данным Межсоюзнического репарационного агентства, существовавшего с 1946 по 1959 годы, получили в качестве репараций 530 млн долларов по курсу 1938 года. Сюда была включена лишь стоимость вывезенного из Германии имущества. Советские историки использовали комплексный подход и утверждали, что сумма вывезенного из оккупационных зон западными союзниками оборудования, морских и речных судов, золота, изъятых валютных средств, патентов и технической документации составляет более 10 млрд долларов.

Компенсации жертвам нацизма

В 1952 году ФРГ подписала Люксембургское соглашение с Израилем и выплатила израильскому правительству репарации в размере 3 млрд марок в качестве компенсаций евреям, пострадавшим в годы Холокоста. В 1960-1961 годах ФРГ заключила соглашения с Грецией и Италией о компенсациях за ущерб, нанесенный в годы нацистской оккупации. Помимо репараций, Германия также выплачивалат компенсации различным категориям жертв нацизма и совершала единовременные выплаты различным категориям пострадавших во время Холокоста в дополнение к Люксембургскому соглашению. Практика выплаты Германией денежных пособий жертвам нацизма существует с 1956 года. В общей сложности выплачено уже более 70 миллиардов евро.

В декабре 2011 года ФРГ согласилась выплачивать дополнительные пенсии 16 тыс. жертв Холокоста. В ноябре 2012 года началась программа по выплате компенсаций 80 тыс. человек, проживающим в странах бывшего СССР и пережившим Холокост

Кроме того, в 2000-2007 годах в ФРГ действовал Фонд "Память, ответственность и будущее", из которого предоставлялись компенсации бывшим подневольным рабочим, угнанным в Германию в ходе Второй мировой. Компенсации на сумму 4,4 млрд евро получили 1,66 млн человек, проживающих в России, Польше, Чехии и других странах. В 2015 году бундестаг решил выплатить по 2,5 тысячи евро в качестве "символического денежного пособия" бывшим советским военнослужащим, находившимся в немецком плену в годы Второй мировой войны.

К 75-летию снятия блокады правительство Германии в качестве гуманитарного жеста выделило на поддержку тех, кто пережил осаду, 12 млн евро. Большая часть этих средств пошла на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге. В 2021 году дополнительные компенсации получили получили также блокадники-евреи.

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