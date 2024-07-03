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Россия приостанавливает участие в работе ПА ОБСЕ

Жан Рофе
3 июля 2024 г.

Госдума и Совфед заявили о приостановке участия в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, обвинив организацию в "дискриминационных подходах, двойных стандартах и тотальной русофобии".

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Митинг в поддержку Украины во время заседания ПА ОБСЕ в Вене, февраль 2023 года
Митинг в поддержку Украины во время заседания ПА ОБСЕ в Вене, февраль 2023 годаФото: Tobias Steinmaurer/APA/picturedesk.com/picture alliance

Государственная дума и Совет Федерации в среду, 3 июля, приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также прекращении выплат взносов в бюджет организации.

При этом в заявлении обеих палат парламента РФ Парламентская ассамблея ОБСЕ обвиняется в "предвзятых дискриминационных подходах, двойных стандартах, тотальной русофобии, неготовности к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности".

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам "незамедлительно" направить телеграмму о принятом решении на сессию ПА ОБСЕ, которая в эти дни проходит в Румынии. "Демонстративный" отказ Румынии в выдаче виз членам делегации РФ для участия в заседании российские парламентарии назвали "последней точкой" в сложившейся ситуации.

Румыния отказала россиянам в визах из-за войны РФ против Украины

Очередная ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит в Бухаресте с 29 июня по 3 июля. О "ноте МИД Румынии", в которой говорится, что "ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну" в связи с войной России против Украины, сообщил в прошлом месяце глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Между тем делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ - осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, писало издание РБК со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде соответственно в 2022 и 2023 годах российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала Россию государством - спонсором терроризма в связи с финансированием ЧВК "Вагнер", признанной террористической организацией. На заседании ПА ОБСЕ в феврале 2023 года российская делегация подверглась шквалу критики. "Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии", - заявила председатель ассамблеи Маргарета Седерфельт и раскритиковала российских коллег за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.

 

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