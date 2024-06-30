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ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинцев

Ольга Лебедева
30 июня 2024 г.

В резолюции ПА ОБСЕ от 29 июня действия России против Украины названы геноцидом украинского народа, заявили DW в пресс-службе организации. Текст документа будет опубликован 3 июля.

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Массовые захоронения в Донецкой области
Массовые захоронения в Донецкой областиФото: PAVLO KYRYLENKO/REUTERS

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признала действия России против Украины геноцидом. Соответствующая резолюция была принята на сессии ПА ОБСЕ, сообщили DW в пресс-службе организации в воскресенье, 30 июня.

Геноцид РФ против украинского народа

В документе под названием "Безопасность и геополитические вызовы в регионе ОБСЕ: Десять лет вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" действия, совершенные Россией в Украине, квалифицированы как геноцид, заявили в организации. В резолюции отмечается, что "последовательная и систематическая политика" РФ, направленная на массовое истребление населения Украины "представляет собой геноцид против украинского народа".

ПА ОБСЕ "безоговорочно осуждает" систематические преднамеренные убийства мирных жителей, массовые зверства, насильственные депортации, казни мужчин, женщин и детей, сексуальное насилие, пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство действия российских сил в отношении украинского населения. "Эти действия представляют собой преступления против человечности и акты геноцида согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - заявила организация.

Проект резолюции, подготовленной под руководством украинского депутата Никиты Потураева, временно удален с сайта ОБСЕ, так как в него были внесены правки. Он будет обновлен и опубликован 3 июля как часть Бухарестской декларации, пояснил DW представитель организации.

Верховная рада: в резолюции потребовали деколонизацию РФ

Накануне Верховная рада Украины сообщила о принятии данной резолюции, но со ссылкой на члена украинской делегации Павла Фролова. "ОБСЕ приняла резолюцию с признанием действий России геноцидом украинского народа и необходимостью деколонизации России", - написала в Telegram пресс-служба украинского парламента.

По этим данным, в принятой в день открытия летней сессии в Бухаресте резолюции ПА ОБСЕ назвала деколонизацию России "необходимой предпосылкой для установления крепкого мира". "Резолюция, в частности, призывает 53 страны-участника ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы", - указала Верховная рада. Кроме того, предлагается создать спецтрибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления в Украине и провести на международном и национальном уровнях расследование преступлений ВС РФ.

 

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