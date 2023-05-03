Деколонизация России и успехи Литвы на кинофестивале goEast

В немецком Висбадене завершился 23-й кинофестиваль стран Восточной и Центральной Европы goEast . Во вторник, 2 мая, были вручены призы: три главные премии фестиваля достались двум литовским фильмам (это своего рода сенсация, можно говорить о буме литовского кино) и одному украинскому.

goEast: "Мы начинаем слышать другие голоса"

Для форума, через который кино из постсоветских стран заходило на немецкий кинорынок, вторжение России в Украину стало настоящим шоком. Год назад фестиваль, реагируя на нападение, изменил уже собранную программу, отказавшись от фильмов из России - иначе бы не приехали украинские кинематографисты. В этот раз фильмы из России пригласили, однако организаторы уделили особое внимание их отбору. Невозможно представить себе, чтобы в этом году (или в ближайшие годы) в Висбаден привезли высокобюджетные российские фильмы, созданные при государственном участии. Главным термином, который возникает при разговоре о российском кино, стала "деколонизация" - потому в программу вошел якутский фильм "Айтал" про современного шамана или фильм "Без культуры нет нации" (это цитата Кадырова-старшего) выросшей в Чечне во время Первой чеченской войны режиссерки Владлены Санду, которая является непримиримым критиком российских и современных чеченских властей.

Юлия Шагинурова Фото: Dmitry Vachedin/DW

"Мы начинаем слышать другие голоса. Мы начинаем находить в них правду, больше правды", - говорит немецкий продюсер Юлия Шагинурова (Julia Shaginurova), вместе с Владленой Санду выступившая в рамках дискуссии о "деколонизации" российской культуры. "Очень давно стало заметно, что когда русские режиссеры пытаются прорваться к правде, им что-то мешает. Особенно явно это заметно, если они получили государственные деньги. Когда люди работают в искаженных условиях в гибридной диктатуре, у них получаются гибридные произведения. А если ты идешь на много компромиссов подряд, ты перестаешь быть хорошим человеком", - говорит Шагинурова о современном российском кино.

В любом случае того старого goEast - фестиваля, на котором могли встретиться молодой украинский режиссер Олег Сенцов и молодой российский режиссер Иван Твердовский, уже нет. Дороги окончательно разошлись. Олег Сенцов отсидел несколько лет в российской тюрьме и сейчас сражается с вторгшейся в его страну российской армией. А Иван Твердовский жалуется на то, что европейские партнеры отказываются работать с его проектами (когда-то его нашумевший фильм "Класс коррекции" был сделан в кооперации с Германией), и собирается снимать совместное кино с... Китаем.

Юлия Шагинурова находит у российских кинематографистов недостаток эмпатии. Вместо того, чтобы самим отозвать свои фильмы с фестивалей и выступить со словами солидарности с украинцами, "мы видим надутых обиженных людей, которые требуют внимания", говорит она. Если украинская киноиндустрия "обнулилась" из-за войны, то как может российская жить так, будто ничего не происходит, задает она риторический вопрос.

Война отбросила российское кино на десятилетия назад

Война породила и другую проблему. Еще в нулевые и в начале десятых постсоветские фильмы и фильмы из стран Балтии, Чехии и Балкан органично смотрелись рядом - как явления из одного культурного пространства. Сегодня очевидно, что пока другие страны идут в своем развитии дальше, российский и белорусский кинематографы будут, даже при позитивных политических изменениях, несколько десятилетий осмыслять войну. Война отбросила российскую культуру на десятилетия назад. Уже сейчас фестиваль распадается на "фильмы о войне" и "другие фильмы", между которыми, честно сказать, мало общего. Отдельная история - кино украинское, которое при повышенном интересе со стороны западных стран и национальном подъеме может и должно удивить.

На фоне войны, к сожалению, легко не обратить внимание на феноменальные успехи литовского кинематографа. Главный приз фестиваля забрал фильм "Не забывайте моргать" (см. заглавный снимок) молодого режиссера Аустеи Урбайте - прекрасная драма об усыновленных литовских детях во Франции. Чтобы облегчить брату и сестре интеграцию в новую семью, усыновители нанимают в качестве няни литовскую девушку - и тут же начинают опасаться ее чрезмерного влияния на детей. Жюри увидело в соперничестве двух женщин и борьбу Запада с Востоком, и пример того, как "колониальные практики, которые мы впитали с молоком матери, влияют на сегодняшнюю жизнь".

Кадр из фильма "Парад" ("Parade") Титаса Лауциуса Фото: afterschool production

Приз за режиссуру достался литовскому "Параду" Титаса Лауциуса - удивительно зрелой и мастерски сделанной трагикомедии о том, как попытка давно расставшейся супружеской пары добиться церковного развода (в католической церкви это не так просто) заставляет героиню переосмыслить свое прошлое, настоящее и по-новому посмотреть на общество, в котором она живет. А еще это кино - и тонкое высказывание о том, как функционирует семья, и размышление о том, как традиционный институт (та самая католическая церковь) влияет на сегодняшнюю жизнь (и это влияние однозначным не назовешь). Как так получилось, что родившиеся уже в независимой Литве тридцатилетние Аустея Урбайте и Титас Лауциус со своими дебютными полнометражными картинами демонстрируют такой высокий уровень на очень непростом материале? Загадка. Но Литву есть с чем поздравить!

Кадр из фильма Алисы Коваленко Фото: Stranger Films Sales

Приз за лучший документальный фильм достался украинке Алисе Коваленко и ее снимавшейся несколько лет картине "Мы не исчезнем" о живущих в донбасском поселке на прифронтовой полосе украинских подростках. За два часа зритель успевает не просто хорошо узнать, но и полюбить этих детей, которые, благодаря особой атмосфере доверия между автором фильма и героями, - как на ладони. Тем сильнее бьет развязка: буквально на следующий день после 24 февраля поселок был сильно разрушен в ходе боев и оккупирован российской армией. Мира, с таким вниманием и любовью запечатленного Алисой Коваленко, больше нет. Он разрушен до основания. Часть подростков смогла добраться до Европы, часть - живет на оккупированной территории, и контакт с ними потерян, не известно даже, живы ли они. Контраст между светлой (и по-настоящему отлично сделанной) историей взросления и дальнейшей судьбой героев вынести почти невозможно, слова подбираются с трудом, забыть этот фильм уже не получится.

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